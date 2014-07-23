阿塞拜疆最大黄金生产商Anglo Asian上半年产金量猛增

哈通社阿斯塔纳7月23日电，据中国黄金网报道，近日，阿塞拜疆最大的黄金生产商-盎格鲁亚洲矿业公司(Anglo Asian Mining Plc)称，2014年上半年的黄金产量同比大增54.6%，较2013年增加28.7%。预计将顺利完成全年6.2-6.7万盎司的黄金年产量目标。

该公司曾在上周五(7月18日)表示，今年1-6月旗下最大的Gedabek金矿的黄金产量从去年同期的17497盎司大增至27054盎司；其中二季度该矿山的黄金产量共计15736盎司，较一季度增长39%，同时较去年同期的11318盎司增32%。 盎格鲁亚洲矿业公司首席执行官Reza Vaziri指出，"上半年公司旗下Gedabek及Gosha矿山的产量增幅基本符合预期，我们队完成今年6.2-6.7万盎司的黄金年产量目标充满信心。" 另外，他补充道，"公司成本节约措施,如减少氰化物成本和处理能力都有所提高，预计下半年Gedabek金矿的产能将会增加。" 据此前数据显示，尽管该公司2013年的黄金产量曾较2012年的50025盎司升至52068盎司，但却并没有达成全年目标，因意外的天气条件以及生产问题。 我们相信,在我们的成本节约措施,如减少氰化物成本和处理能力的提高,在我们2014年下半年Gedabek性能会更强。 此外，阿塞拜疆石油和天然气资源丰富，主要分布在阿普歇伦半岛和里海。石油探明储量35～40亿吨。