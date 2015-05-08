Apple Watch新功能：遙控Volkswagen汽車

哈通社阿斯塔纳5月8日电 据外媒报道，德国车厂Volkswagen新推出Apple Watch版的Car-Net App，可使车主不在车上也能远端操控车辆部分功能。

Volkswagen的车主可通过Apple Watch版Car-Net App，在远距离操作Volkswagen车辆的车门开锁/解锁、车窗与天窗开启状态，同时还能在Apple Watch萤幕上检视车内剩余油量与电量、车辆所在地与前往方向。

若是一时找不到自己的爱车停在哪，使用者也可藉由Car-Net App，在Apple Watch上遥控自己的爱车，让车子经由闪大灯或发出喇叭响声提醒车主正确的停车位置。 此外，Car-Net App还具有车速监控与超速提醒功能。因此即使车主将爱车借给他人驾驶，还是可经由Apple Watch的远端监控功能了解车辆行路状况，并同步发讯给驾驶者配戴的Apple Watch，提醒驾驶者注意。 Volkswagen车厂表示，目前Apple Watch版的Car-Net app支持 2014年款的Beetle、CC、Eos、Jetta、Passat、Tiguan等车型及2015年款以后的Golf车系。（编译：塔尔）