苹果Apple Watch将在中国同步首发

哈通社阿斯塔纳3月10日电，据华尔街日报网10日消息，苹果公司在周一的活动中介绍了备受瞩目的智能手表，强调该产品的外观与功能，这家科技巨头正在寻找新的增长动能。

总部位于加州丘珀蒂诺的苹果公司在活动开始时宣布，Apple TV将于下月初独家推出HBO新的视频串流服务HBO Now，每月收费14.99美元。HBO Now将赶上4月12日《权力游戏》新一季的开播。

苹果也宣布将Apple TV的售价从99美元降至69美元。

该公司并推出新款12寸MacBook，号称史上最薄，电池能持续使用一天。新款MacBook重仅2磅，将具有镶金款式。起价1,299美元，4月10日开始发货。

Apple Watch则是该公司的一个大赌注，该产品将提供新的潜在增长动力，可能缓解苹果对智能手机的依赖。而对首席执行长库克来说，这也是证明苹果在其前任乔布斯逝世后仍能推出创新产品的机会。

苹果将推出起价349美元的一系列款式手表。其中39毫米的不锈钢的Apple Watch起价549美元。42毫米的款式起价则会多出50美元。

苹果周一表示，新的智能手表电池持续使用时间长达18个小时，可以用来拨接电话。该公司也介绍如何用该手表读取信息、打开酒店房间与车库卷门，以及读取歌词。

苹果将从4月10日开始接受预定，Apple Watch将于4月24日在包括中国大陆在内的全球九个国家和地区同步发售。

苹果也在周一活动上介绍新款软件Research Kit，该软件能协助研究人员和医疗从业人员透过iPhone收集与整理病人的医疗数据。该软件将包括乳癌、糖尿病、帕金森综合症、心血管疾病和气喘病的相关应用。