独联体国家ART-EXPO国际艺术展在努尔苏丹开幕

哈通社/努尔苏丹/9月8日--独联体国家ART-EXPO国际艺术展在努尔苏丹倾情上演。期间，市民和游客可在国立博物馆观摩到反映独联体国家巨大成就、重大项目、重要事件、文化活动的展品和应用艺术大师电子作品。

文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣布2022年为独联体民间创作和文化遗产年。此次展览以«ART空间中的民间创作»为主题，旨在贯彻国家元首这一重要理念。各国之间文化交流正在积极发展中，各国公民对彼此的精神遗产表现出浓厚感兴趣。艺术展将展出来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和白俄罗斯的画家、雕塑家、应用艺术大师作品。相信展品将俘获参观者的心，给观众留下难忘的印象。





本次展览期间，哈萨克斯坦国家馆将举办编织艺术、陶艺和金银首饰制作工艺培训，将由应用艺术大师亲自授课。此外，举行民间创作领域推介活动，旨在加强独联体国家相关机构和文化组织之间创作联系。





此外，还计划在活动框架内举行独联体国家文化合作理事会会议和一系列双边会晤。

АRТ EXPO国际艺术展是一项旨在发展独联体内部合作，加强民族间和谐，尊重彼此文化传统的综合艺术活动。艺术展将持续到9月10日。

【编译：阿遥】