哈新社阿斯塔纳消息，据纽约时报报道，现代科学先驱之一，毒理学之父帕拉塞尔苏斯(Paracelsus)说过，"只要剂量足，万物皆有毒"(The dose makes the poison)。水本身同样适用于这条毒理学的规则。对许多人来说，饮足够量的水是保健要诀，而水也有毒的观念则超越了常识。

水在生活中的确是有益有价值的东西，但不懂得水过量则有毒的道理可能让人付出巨大的代价。美国加州的KDND广播电台在2007年举行了一场憋尿获WII游戏机大赛(Hold Your Wee for a Wii)，在这一场大赛的直播过程中，一个护士打电话警告主持人水中毒可以让人丧命，但未能阻止喝水比赛的继续。比赛坚持完成，代价是参赛者杰丽芬·斯尊基(Jennifer Strange)在几小时后因水中毒丧命；KDND电台赔偿了1658万美元，同时名誉蒙受巨大损失；主持人以及该节目相关的10余名雇员丢掉了工作。而国内媒体也曾报道，长沙某孕妇听说多喝水可美容，于是每天喝3升水，4天后因尿血而送院治疗。

在动物实验中，用鼠测量水的半数致死量（能杀死一半实验动物的有害物质、有毒物质或游离辐射的剂量）是每公斤90毫升。考虑到一只大鼠不超过800克，70毫升左右的水就可能毒死一只鼠，不过如何让鼠愿意喝下那么水是一个巨大的挑战：鼠循着本能，是不会喝下中毒剂量的水的。 诉诸暴力给鼠灌水对于科学家而言是不得不为，在人类同样有此类水中毒致死案例，要克服受害者的反抗倾向，就要求施暴者有远超过受害者的生理优势，不难猜测，这多半发生在成年人欺负未成年幼儿。在医学文献中已有多起饮水虐待致死报道，都是家长或者小孩的照看者作为对小孩的惩罚，强行给他们灌水或者强迫他们大量喝水，最终孩子水中毒而亡。 人依循本能是不会喝下那么多的水的，但有各种因素可以突破人的本能防线，最终导致水中毒，严重者会死亡。在虐待致死之外，还时常看到美国大学的兄弟会因为无知与愚蠢造成类似于虐待的后果。在2005年2月，加州州立大学的学生马特·凯林顿(Matt Carrington)在兄弟会入会仪式上被要求大量喝水，最终死于水中毒，次年加州通过马特法案，认定欺辱性的仪式为重罪，以汲取他不幸丧生的教训。 因为水中毒丧生更多的是吸毒，毒品摇头丸让使用者精力充沛、兴奋愉悦、常常通宵达旦参加派对，体力过度消耗、大量出汗让摇头丸使用者大量喝水，同时摇头丸刺激身体分泌过多的抗利尿激素，导致尿量减少与水潴留，最终出现典型的水中毒，严重者危及生命。前不久在2013年9月，一名20岁的荷兰学生就因为摇头丸导致水中毒而死亡。 大多数减肥者都因为意志力不够而前功尽弃，但强意志力如果使用不当就很危险。在2008年底，英国哈德斯菲尔德的一位40岁的中年妇女参加了一个叫"轻体行动"(LighterLife)的减肥项目，在三个月内每天只摄入500卡的热量，饿慌了就喝水，最终水中毒丢失生命。 当人发生心理障碍时，会有一些人产生强迫性喝水症，因之突破人的保护性本能，如果亲友未能及时认识到患者的心理疾病，将之送医，及时阻止不适当的大量喝水，其结果就会是灾难性的水中毒，由于这类病例的罕见性，医院医务人员都可能丧失警惕，让病人死亡在医院中。 对于许多读者来说，这些场景听起来非常遥远，我不吸毒、不减肥、精神状态良好、体格强健、也没人灌我水，我用得着怕水中毒么？当然要怕。在中国每年因为烈日暴晒而中暑的人不计其数，不少人就因为水中毒死亡。中暑又怎么变成了水中毒？在1999年底，美国空军一个新兵就在训练中因为中暑与水中毒而亡，导致了美国空军改变其训练计划。在烈日暴晒下，人的自然反应是喝水以补充因流汗丧失的水分，而头部过热时，大脑本身就有些水肿与功能障碍，再发生水中毒，病人生命就危险至极。如果医生不知道水中毒的危害，看到中暑病人还盲目输血补水，就有可能导致病人扶着进来，抬着出去。 即便没有烈日当头，如果你过于勤奋，刻苦锻炼，然后大量补水，也可能是水中毒的潜在受害者。这种情况在现代体育竞技发达的情况下还十分普遍，可能是水中毒中最常见的。在生活中我们有补水的常识，在运动场上常有人强调脱水会影响技能发挥，因此，运动员或者参加运动的人就有补水超过所需的倾向，其最终结果是水中毒，因之死亡的一个典型的例子就是参加2002年波士顿马拉松的辛西娅·卢瑟罗(Cynthia Lucero)。在2005年一个华盛顿特区的警官也因为练习长途骑自行车而饮水过多而亡。 前述水中毒引起死亡只是水中毒的冰山一角，在现实生活中，更多的是水中毒并未导致死亡，只是产生相应症状与生理功能障碍，最终因为多余的水被排泄而恢复正常。人排水主要是通过肾脏，而肾脏每小时排水能力只有800到1000毫升，所以医生建议大家喝水不要超过这个量。有许多人认为人可以通过出汗排水，这种想法是错误的，因为出汗的时候，人体多半处于某种应激状态，比如运动中，人体会分泌抗利尿激素等以保水出汗，肾脏排水能力大减，这是长时间运动产生水中毒的根本原因。 在我们的日常生活中有两类人经常性地水中毒，一是老年人，他们许多伴有意识功能减退，忽略了喝水过量的危害。在临床上，有病人被吩咐喝水排尿做尿动力测试、B超、或者其它检查，结果病人猛喝水，最终水中毒。在长期看护病房，老年病人需要部分自己照顾自己，水中毒在他们中间就比较普遍。如果你需要照看老年父母，在生活中不仅需要关注他们摄入的营养物质，水也是需要计量的，不能敞开喝。 第二类人跟老年人类似，是尚在发育中的幼儿，他们一是身体小，相比成年人更易过量，二是小孩控制能力差，缺乏成年人成熟的认知。因此，父母鼓励小孩喝水时要适可而止。