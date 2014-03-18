被猫咬伤，后果可能很严重

哈新社阿斯塔纳讯，据纽约时报报道，被猫咬伤在所有急诊室治疗的动物咬伤病例中仅占10-15%，不过这种伤可以带来特殊的感染风险。

被狗咬伤是最常见的动物咬伤，狗可以扯伤皮肉咬断骨头，但这种伤是开放伤，很容易清创，而且相比由猫造成的穿刺伤，感染的风险较低。而猫通常伤及的是人们的双手，可能会在手上的肌腱和骨头里注入细菌。 在《手外科学杂志》2月刊发表的这篇为期3年的回溯性研究中，研究人员审议了193名因手被猫咬伤来到梅奥诊所医院求治的病人病历。 其中36名伤者立刻被安排住院治疗，平均住院3天。另有154人作为门诊病人接受口服抗生素治疗，不过当中仍有21名最终住院。他们出现的并发症包括神经受累、脓肿和关节僵硬。 最常见的感染原因是出血败血性巴斯德菌，这是一种可以在许多动物、更有多达90%的健康猫只口腔中发现的攻击菌。通常的治疗药物为阿莫西林。 出现伤口红肿、疼痛加剧、流脓或手活动受限，这些都是可能发生感染的信号，需要接受治疗，"该研究的资深作者、梅奥诊所手外科医生布莱恩•卡尔森(Brian T. Carlsen)说。 "手部的腱鞘和关节都在十分浅表的位置，猫的牙齿可以轻易穿透，并在这里洒播下细菌，"他进一步说："一旦细菌安营扎寨，会在这种充满液体、没有血液循环的环境里迅速生长，有时就需要手术治疗了。这是个重要的讯息：别小瞧了猫咬伤。"