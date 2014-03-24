马航飞首尔航班电子故障急降香港

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，马来西亚航空公司一架由吉隆坡飞往韩国首尔的班机星期一（3月24日）凌晨因电子故障急降香港。

马航发表声明称，马航MH066客机因机上正常供电的发动机停止工作而被迫降落香港。 不过声明表示这架空中客车A330-300客机的辅助发电设备提供航班所需电力。 声明没有透露有关飞机故障的更多细节。 马航称，有关客机上载有271名乘客，降落香港后马航将他们转到其他航空公司的班机继续飞往韩国。 马航MH066班机在吉隆坡当地时间星期日深夜11时37分（格林尼治标准时间15时37分）从吉隆坡起飞，原定在首尔时间星期一早晨6时50分（格林尼治标准时间21时50分）抵达首尔。 香港国际机场发表声明称，马航MH066在星期一当地时间凌晨3时许安全降落香港机场。 而原定由首尔返回吉隆坡的马航MH067班机也因此被取消。 观察人士指出，最新的飞机急降时间无疑将令因MH370班机失踪事件而焦头烂额的马航进一步陷入尴尬境地。 载有239名乘客和机组人员的马航MH370航班在3月9日凌晨由吉隆坡飞往北京途中小时。 目前多数分析人士倾向于认定飞机可能坠入南印度洋。中国空军飞机星期一上午称在南印度洋发现白色漂浮物。