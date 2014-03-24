美国民众：哈萨克斯坦是全球最安全的国家之一

哈新社阿斯塔纳消息，据khabar.kz网站报道，美国民众对哈萨克斯坦在国际上发起的反核运动，关闭赛梅核武器试验场决策及主动放弃核武器的做法给予高度评价。

因此，美国民众认为哈萨克斯坦完全有资格成为伊朗核问题六方会谈承办国之一，美国专家也认为，正因为哈萨克斯坦高度关注核、能源、水、食品安全等方面的问题，哈萨 克斯坦有望获得2017年至2018年间联合国非常任理事国席位。 美国军事分析师吉尔伯特∙梅斯特列说："哈萨克斯坦是爱好和平的国家，哈国在政治、经济领域采取的灵活策略对本国的发展起到了积极作用，也对世界和平产生了较大的影响，总统纳扎尔巴耶夫给哈国民众指明了发展方向。当今世界，主张反核及反核武器扩散的国家屈指可数"。 美国一家咨询公司负责人罗纳德•韦纳说："哈萨克斯坦总统在国情咨文中提出了符合该国国情的发展计划，我认为计划能够实现，对美国来说，解决全球发展、保护生态环境问题同样很重要。促进国内生产力发展将形成国家发展的基础，纳扎尔巴耶夫以提高生活质量，形成强有力的中产阶级，减少使用石油和煤炭的主张使哈萨克斯坦成为世界的榜样"。