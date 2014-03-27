五种伴性遗传病传男不传女

哈新社阿斯塔纳讯，据新浪健康网报道，有些遗传病，是属于伴性遗传的，也就是说家族里的某些疾病，会只遗传给儿子或者女儿，与性别有关。以下五种疾病，就是属于传男不传女的例子。

1、血友病 血友病是指由于人类体内缺乏控制因子Ⅶ凝血成分，导致血液无法凝固的症状。这种患者只要有轻微的损伤就会出血不止，甚至是在体表无外伤的情况下，也会出现皮下及关节内出血。它是属于典型连锁隐性遗传，致病基因位于X染色体，一般由母亲携带致病基因，遗传至儿子患病。 2、杜氏肌营养不良 这是一种基因缺陷所导致的病症，因为致病基因DMD位于X染色体上，因此都是男性发病，女性为致病基因携带者。这种病症在发病的时候，大腿肌肉会出现萎缩，小腿变得粗壮但是无力，走路姿势像鸭子，经过几年之后就会逐渐瘫痪。一般在4岁左右发作，最晚也不超过7岁，而到20岁左右由于肌无力、呼吸衰竭而死亡。 3、秃顶 中年谢顶，这让男人们无可奈何。目前，已经有研究表明，脱发也跟遗传基因有关，而且秃顶遗传的基因，很大程度上是来自母亲，而母亲这些变异的染色体，则是来自于外公的遗传。根据伴性遗传的继承理论来讲，假如父亲是秃顶，儿子就有50%的概率会继承这一疾病。 4、红绿色盲 色盲，是一种传男不传女的遗传病，最常见的就是红绿色盲。人的色盲基因只存在于X染色体上，Y染色体上没有。与其他病症所不同的是，父亲的色盲基因是通过传给女儿，而后再通过女儿传给外孙的。也就是说，当父亲为红绿色盲患者时，女儿多数会继承;当母亲为患者时，致病基因大多是由儿子继承。 5、蚕豆病 蚕豆病与吃蚕豆有关，是因吃蚕豆而引起的急性溶血性贫血，多见于9岁以下儿童。蚕豆病的遗传比较常见的情形是夫妻双方都健康，但是母亲带有一条变异染色体，所以两人所生的男孩会有50%患病的概率，而女孩都正常，但属于有一半成为这种疾病的携带者。