俄罗斯人倾向通过网络在中国购物

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯之声网站报道， 国际最大的在线拍卖公司之一eBay准备和"俄罗斯邮局"及中国邮局推出联合项目，其模式按照现有的从中国向美国运送商品的方式进行。

这意味着，中国的销售商将可以向俄罗斯邮寄2公斤以内的商品。而且，邮包中的商品要标明是在eBay上购买的。运输全程可监控，并能很快运到俄罗斯用户地址。该项目测试阶段将从今年5月初开始，秋天的时候，计划扩大销售商数量。从期限看，从中国eBay运出的商品，按照这种模式运送到莫斯科各地区的时间是15个日历日，而运到莫斯科和圣彼得堡仅相应地需要7天和8天。

eBay并非是让俄罗斯消费者感兴趣的唯一网络拍卖行。去年，中国阿里巴巴公司已经和"俄罗斯邮局"达成设立"绿色通道"的协议：2013年年末，中国至南乌拉尔城市奥伦堡已经启动了汽运路线。这条路线可以运送航空禁止的商品。除这条路线外，还开通了北京、哈尔滨到新西伯利亚和叶卡捷琳堡的航空包裹运输线路。所有这些措施的目的是为了加快从中国运送包裹的速度。值得一提的是，目前中国占国际商品邮包41%的数量，而商品邮包的绝对数量在2013年超过了300万件。随着发展，俄罗斯人中普遍流行通过网络购物。而中国的淘宝、阿里巴巴已在俄罗斯享有盛誉。比如，仅阿里巴巴每天就为俄罗斯完成约200万美元的订单。而且，市场潜力还远未开发出来。专家们预计，在最近几年时间里，邮包的增长速度还将保持在目前的水平上。 但事情并非简单。网络商务的快速增长，使一些居心不良的商家试图逃避纳税。俄罗斯海关总署署长安德烈·别里尼诺夫这样警告道。 他说："目前，通过因特网向俄罗斯运送着大批商品，而且主要来自中国。这已经成为一种大买卖。网络购物呈滚雪球态势，而货款是通过虚拟方式进行结算的。通常情况下，结算不是通过银行，而是通过支付系统来进行的。而且，既不赋税也不缴纳关税。" 有鉴于此，俄海关总署于今年年初提出方案，将单笔入境免税商品的额度限定为150欧元。上周，政府委员会批准了相应的法律草案。但据专家估计，这种严格的措施对普通公民不会造成什么影响，因为普通俄罗斯公民通过网络在国外购买的商品价值也恰恰是150欧元。