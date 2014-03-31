中国对朝鲜的容忍还能持续多久

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯之声网站报道，朝鲜核计划对地区和整个世界造成严重威胁。双方准备紧密合作，使朝鲜半岛成为无核区。这是韩国总统朴槿惠和中国国家主席习近平在北京峰会联合公报上所表述的内容。

朴槿惠总统访华前，在中国媒体上已经出现批评朝鲜的声音。俄罗斯科学院远东所副所长谢尔盖•卢贾宁认为，这体现了中国对朝鲜半岛安全问题上态度的演化。 中国东北亚研究院金强一在接受《环球时报》采访时阐明了中国一些专家激烈的新立场。金先生在采访中，实际上对中方早前过于怀柔的立场进行了批评。指出，不惜任何代价"支持稳定"是中国政策中的短板。实际上，中国一直在忍受朝鲜方面的恣意妄为。尽管时不时地对其进行批评，但最终还是与平壤方面走向和解。金强一认为，中国不会再容忍平壤继续在本地区"制造混乱"。他指出，朝鲜方面对北京就朝鲜半岛无核化所持的强硬立场没有给出正确的评估。金强一对平壤方面不顾一切继续研制核武器也进行了激烈的批评。"如果北方继续发表此类言论，同时还与中国进行战略谈判，那么，它不可能再期待中国立场的转变。" 金强一教授这样强调说。 可以说，朝鲜对中国谨慎立场进行肆无忌惮的"盘剥"、继续进行核试验的时代已经结束了。看来，中国已经对朝鲜在所有战线进行遮掩和保护已经感到疲惫不堪。北京开始对平壤采取强硬立场，而就半岛局势问题开始对美国和韩国实施更为妥协的政策。这一点，从习近平和奥巴马在加利福尼亚峰会双方就此问题立场完全一致就可以看出。 对于平壤来说，北京立场的转变是意想不到的事情。朝鲜在最后一刻还认为，中国对他的支持将是全天候的，这种支持将成为美国向朝鲜施压的主要的护身符。 不管怎样，朝鲜现在将不得不进行调整，要知道，中国的愤怒在加剧，并正在缩减数额庞大的援助。再加上联合国的经济制裁和韩国的不妥协立场。新总统朴槿惠，看来已成功地解决了一些国内的问题，并能够对朝鲜年轻领导人展示女性中强硬的一面。 可以理解，朝鲜需要一段喘息的时间，以便完成已经开始的核武器制造项目。但是，美国和其盟国很难给它这样的喘息机会。他们非常清楚，再过5-7年，平壤将拥有已经完成了的、或者是几乎已经完成了的核项目。届时，朝鲜的谈话口气将更为强硬和不容置疑。 今年7月份将要举行的1950-1953年朝鲜战争结束60周年的庆祝活动，也不会给朝鲜半岛局势正常化带来什么好处。显而易见，南北方都将庆祝自己的胜利。也许，意识形态的唇枪舌剑和就这一阶段的历史问题、以及谁先"扣扳机开战"的相互指责会变得加剧起来。在这些方面，中国的强硬立场将显得异常重要。 .