哈新社阿斯塔纳讯，据纽约日报援引网络期刊《消费心理学杂志》发表的一项新研究，打开电灯对于人们如何做出决定会产生影响。

这项研究指出，明亮的灯光会诱发温暖的幻觉，从而加强一个人的积极的和消极的反应。 很久以来人们就知道，晴朗的天气可以提振一些人的情绪，但也有可能增加另一些人的压抑感。在上述最新研究中，研究人员提出，灯光与温暖的联系深深地根植于人类的心理，影响着各种各样的判断。 他们举例说，在一场情绪化的会议上调暗灯光，可以平复与会者的怒气，帮助大家共同做出决定。继续让灯开着可能有助于拥有强烈主张的人影响其他人的观点。 研究人员在多伦多大学罗特曼管理学院做了六次实验，涉及500多名学生，女生299名，男生205名，划分为多个小组。每次实验都涉及不同的参与者小组。他们被分到灯光明亮或昏暗的房间，并被要求做出各种各样的判断，包括给温暖的感觉打分，从16种辣味鸡酱中做出选择，判断虚拟电视广告脚本中一名行动迟缓的员工的攻击性，以及平面广告上三名女模特的漂亮程度。除此以外，调查对象还要在品尝橙汁和蔬菜汁之后报告他们的感受。 明亮房间中的参与者偏爱更加辛辣的鸡酱，对所选鸡酱辛辣程度的评分也高于昏暗房间里的人。明亮的灯光还增强了他们对其他人攻击性和性感程度的感知。研究人员说，受调查者对攻击性员工或女模特的反应没有表现出性别差异。其他几次实验没有包括性别对比。 明亮灯光下调查对象饮用的橙汁比昏暗房间里的人多，饮用的蔬菜汁则比后者少。明亮灯光增强了调查对象对自己喜欢饮料（橙汁）的好感，也增强了他们对自己不喜欢饮料（蔬菜汁）的恶感。 研究人员说，明亮房间内调查对象报告的温暖感受明显更加强烈。 说明：研究人说，还不知道是不是温暖的感受增加了调查对象对灯光的感知。实验是在一间大学实验室进行的，主要涉及年轻成年人。