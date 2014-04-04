白宫批评三星擅用奥巴马肖像做广告

哈新社阿斯塔纳讯，据《华尔街日报》报道，波士顿红袜队球星奥提兹本周访问白宫时曾用三星手机和奥巴马玩自拍，三星随后将自拍照上传推特，借用奥巴马肖像力推旗下产品。这让白宫很是恼火。

《华尔街日报》周四的报道称，三星借助红袜队球星奥提兹(David Ortiz)本周早些时候和奥巴马的自拍照进行产品营销，美国白宫对此提出不满。白宫新闻秘书卡尼(Jay Carney)周四表示，奥巴马的法律团队反对三星将上述照片用于商业营销。这张照片是周二奥提兹在奥巴马接见棒球世界大赛总冠军波士顿红袜队时拍摄的，奥提兹目前和三星签有代言合约。 报道说，上述自拍照看起来很自然，但随后三星很快把它上传到了数百万粉丝都在关注的推特官方账号上。三星还指出了奥提兹用来自拍的手机的型号，并发布了一份声明称赞这一"历史性时刻"。三星说，在奥提兹访问白宫前曾与他协调过，教他如何与粉丝分享图片。 报道称，卡尼表示，白宫向来反对外界将总统肖像用于商业目的，对于三星的做法也是毫无例外地反对。报道称，奥提兹表示，和奥巴马的自拍照不在他和三星的代言合约上。 《波士顿环球报》周四的报道称，三星证实了曾帮助奥提兹周二和奥巴马自拍。报道称，三星的官方推特账号有520万粉丝，在红袜队造访白宫之后，三星将奥提兹和奥巴马的自拍照上传到了推特上，截至周二晚间，这条推文被转发了3.4万次。随着推特用户评论增多，三星又巧妙地回应了个别用户提出的问题，称这张照片是用Galaxy Note 3拍摄的。 报道称，三星周二表示，奥提兹能在访问白宫期间用Galaxy Note 3捕捉到这个具有特殊意义的历史性时刻，三星对此欣喜万分。三星说，此前脱口秀主持人艾伦•德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)在奥斯卡颁奖礼上也曾用三星手机自拍，现在轮到奥提兹和他的粉丝分享美妙时刻了。 三星还说，在听说红袜队要访问白宫后，三星曾和奥提兹及球队合作，教他们如何与粉丝分享图片。该公司还称，当时并不知道奥提兹到底能用Galaxy Note 3拍到什么内容。