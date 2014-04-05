阿富汗总统选举开始投票

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网喀布尔报道，阿富汗总统选举当地时间５日清晨７时开始投票，目前投票现场秩序正常。

阿富汗独立选举委员会数据显示，此次选举选民人数约１２００万，他们将通过全国６３００余个投票站投出自己的选票。投票将于当地时间１６时结束。

选民于当天早晨７时许开始陆续进入投票站，同时为总统候选人和省议会换届选举候选人投票。投票站为女性选民设立了专门的投票区。

本届大选共有８名总统候选人，其中３人呼声甚高，分别是反对党领袖阿卜杜拉•阿卜杜拉、前财长阿什拉夫•加尼•艾哈迈德扎伊和前外长扎勒迈•拉苏尔。

阿国内舆论认为，阿卜杜拉拥有很多普通百姓的支持，加尼紧随其后，拉苏尔则受到现任总统卡尔扎伊哥哥的支持，大选结果将难以预期。

本次选举的最终计票结果预计于５月中旬公布。如果没有候选人赢得５０％以上选票，那么得票数领先的两名候选人将进行第二轮角逐。

根据阿富汗宪法，已连任两届的现总统卡尔扎伊不能参选。因此，这次总统选举将成为阿富汗２００１年重建以来首次权力移交。在北约驻军即将撤离、阿富汗塔利班威胁卷土重来、阿国内各派势力角逐的背景下，本次大选受到阿国内和国际各方的高度关注。

阿富汗塔利班３月曾宣称将武力抵制大选，投票站、参与投票的选民等都将成为袭击目标。过去两周内，塔利班已在首都喀布尔接连制造了５起袭击事件。