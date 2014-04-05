优化产能 中国今年将关闭近两千家小煤矿

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，中国国家能源局周五（4日）表示，今年将在全国各地关闭1725个小型煤矿，以便逐渐淘汰低质煤炭生产。哈新社阿斯塔纳讯，据BBC中文网站源引路透社报道说，饱受雾霾侵袭的中国正在努力减少煤炭消费。燃煤被视为中国城市空气污染的主要来源。

北京希望关闭中国东部地区陈旧和消耗的煤矿，同时巩固位于边远地区的一系列"煤炭能源基地"，这包括在内蒙古和新疆地区的能源基地。 国家能源局在其官方网站上刊登的《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》还要求地方政府"对具备资源优势和改造提升条件的小煤矿，鼓励其参与煤矿企业兼并重组，实施改造升级。" 通知还要求各地方政府"认真组织淘汰落后产能煤矿的检查验收，并将淘汰煤炭落后产能完成情况在省级人民政府网站向社会公告。" 中国各地方政府一直被要求逐渐关闭所有年产能在9万吨以下的煤矿，以及那些非法经营和不符合国家安全要求的煤矿。 从国家能源局网站公布的"2014年煤炭行业淘汰落后产能计划"看，被列入关闭计划的小煤矿遍布全国20个省、市、自治区。 其中包括河北、辽宁、黑龙江、吉林和山东等北方省份，也有安徽、福建、江西、湖北、湖南和广西等南方省份。 而计划关闭小煤矿数目最多的省份是贵州，共有400个。其次是重庆（390个）和四川（250个）。 尽管中国决心在今年把煤炭在其能源消费中所占的份额减少到65%以下 ，但在2011年到21015年期间的能源工业五年规划仍然批准增创8亿6千万吨的新煤炭生产能力。 中国希望在2015年把煤炭生产总量限制在41亿吨，但考虑到又有新的煤矿项目获批准，一些专家预期实际数字将会更高。