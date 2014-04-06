中美洲首条地铁在巴拿马开通

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声援引美国据南方电视台（Telesur）报道，巴拿马总统里卡多•马蒂内利周六在该国首都开启了中美洲的首条地铁线。巴拿马地铁系统总共有13个站，长度为14公里。列车由法国制造。建设地铁和机车供应的总成本为18亿美元。将来还计划建几条地铁线，其中一条应穿过巴拿马运河河底。