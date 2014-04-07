奥巴马再陷离婚丑闻 第一夫人称“已经受够了”

哈新社阿斯塔纳讯，据中国网援引俄罗斯《共青团真理报》网站报道，克里米亚入俄一事表明，奥巴马正逐渐失去对国际政治的控制力。但奥巴马的麻烦却不止如此，他的婚姻似乎也岌岌可危。

美国"第一夫妇"离婚传言流传已久，最近米歇尔携家人访华成了压垮奥巴马的最后一根稻草。 首先，米歇尔访华期间表现出错误的政治立场，她在人群中挥舞着"共产主义旗帜"。 "米歇尔•奥巴马当众挥舞着五星红旗，她此行的花费可是美国纳税人的钱，谁还记得她什么时候手持美国国旗。"记者愤怒地表示。 其次，米歇尔访华一行支出巨大。米歇尔和母亲，以及两个女儿玛利亚、萨沙七天的中国之行期间，入住北京威斯汀大酒店奢华总统套房，套房面积达315平方米，每晚费用高达8350美元，房间还提供24小时管家服务。 "奥巴马请求米歇尔推迟中国行，但遭到拒绝。当奥巴马询问米歇尔为何携母亲出访时，两人发生了争执。米歇尔称未在自拍事件后离开奥巴马，他应感到庆幸。随后米歇尔径直走出房间。"白宫工作人员表示。 据八卦小报《国家调查者》报道，奥巴马在曼德拉葬礼上与丹麦美女首相赫勒•托宁-施密特相谈甚欢并愉快自拍。 据记者报道，奥巴马与米歇尔的婚姻即将走到尽头。据悉，两人现已分房居住，米歇尔近期即将递交离婚申请。而知情人士表示，在自拍事件前，两人婚姻已存在严重裂痕，两人考虑到一对女儿以及政治生涯并未分手。而前不久米歇尔对丈夫说"我已经受够了"，并求助律师。 美国媒体认为，奥巴马在曼德拉葬礼上的自拍事件令两人婚姻危机达到极点。当奥巴马与卡梅伦以及丹麦美女首相自拍时，米歇尔则一脸严肃地坐在旁边，表情凝重。