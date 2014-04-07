普京:俄罗斯必须继续打击极端主义和恐怖主义

哈新社阿斯塔纳消息，据俄罗斯之声网站报道，俄罗斯总统普京向俄罗斯联邦安全局提出了继续信息空间"反极端主义工作"的任务。普京在俄安全局扩大会议上说,2013年阻止了400多个恐怖主义性质的网站的活动，必须继续开展这项工作。普京还强调，打击恐怖主义和极端主义仍然是俄安全局的工作重点。

普京还说," 极端激进组织不仅试图加强在高加索地区的活动,而且还试图转移到俄罗斯其它地区，妄图煽动种族和宗教冲突"。 "重要的是要做好防范工作,特别要注意发现和防止向地下组织提供资金和资源的渠道, 揭开地下组织与境外恐怖组织及赞助者之间的联系。"普京说。

普京还强调了边防军在确保俄罗斯内部和外部安全方面发挥的重要作用。他说,重点是发展北极地区和南部战略方向的边防基础设施。普京指出，在国际部队从阿富汗撤军后,整个中亚地区、俄罗斯盟友和伙伴将面临"严重风险和动荡" 。普京还呼吁要警惕独联体国家在阿富汗和叙利亚经过训练的激进分子可能将目标对准俄罗斯及其独联体邻国。 普京总统还指示俄联邦安全局在反腐斗争中充分利用公民的帮助。他强调，全社会都期待这个领域的结果。