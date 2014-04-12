印度政党领袖提议废除反强奸法 称男孩犯点错不应被绞死

印度社会党领袖称如当选将废除反强奸法，称男孩犯点错，不应被绞死。

哈新社阿斯塔纳消息，据国际在线源引《今日印度》报道，印度大选进入首个重要阶段投票日，候选人正为拉选票如火如荼地举行公开演讲，但社会党候选人亚达夫（Mulayam Singh Yadav）却因其言论招批。他称如竞选成功，将考虑废除针对强奸犯的死刑判决，因为他认为男孩们不应该因为犯这点"错误"就被绞死。

10日，社会党领袖亚达夫在印度北方邦的莫拉达巴德发表公开演讲。他说:"男孩们会犯错误。他们不应因此被绞死。我们将废除反强奸法。"亚达夫还解释道："男孩和女孩交朋友。当他们吵架时，就宣称自己被强奸。"亚达夫誓言要改变法律，并且惩罚那些滥用反强奸法的人。

亚达夫的言论招致广泛批评。北方邦印度人民党主席Laxmikant Bajpayee批评，亚达夫的言论很"无耻"，称他的智力和他处理政治问题的水平差不多。前警察局长基兰·贝迪（Kiran Bedi）批评说，亚达夫的言论不仅攻击了女性，而且反社会，这样的领袖应受到惩罚--零张选票。