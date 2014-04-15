乌克兰危机持续 美俄总统互通电话

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，亲俄罗斯示威者星期日又在戈尔洛夫卡发动攻击

俄罗斯和美国政府证实，俄罗斯总统普京和美国总统奥巴马在星期一（4月14日）通了电话，这是两个多星期以来两人首次通话。 克里姆林宫说，普京敦促奥巴马劝告乌克兰政府不要对乌克兰东部的示威者使用武力，他同时拒绝了西方国家有关俄罗斯特工潜入示威者之中的指称。 美国白宫也证实普京与奥巴马通了电话，但是没有立即透露双方通话的内容。 美国白宫发言人卡尼同时发表谈话说，"强烈的证据"显示，俄罗斯正在煽动乌克兰东部的动乱。 但是他同时表示，美国仍然在和自己的盟友商谈，考虑如何对俄罗斯的行动做出回应。 布伦南访问基辅 此外，美国政府证实了美国中央情报局局长布伦南在周末访问基辅的消息，这被认为是违背了美国中央情报局不透露局长行程的一贯做法。 被赶下台的乌克兰前总统亚努科维奇指责布伦南出谋划策，鼓动基辅当局向乌克兰东部派遣部队镇压那里的亲俄罗斯示威者。 有人担心，尽管美国官员否认亚努科维奇的上述指称，但是承认布伦南访问基辅可能会为俄罗斯进一步入侵乌克兰东部地区提供借口。 自从普京和奥巴马上次通话之后，乌克兰东部的亲俄罗斯武装发动一系列攻势，占领了数个城市的警察局和政府办公大楼，以及一个小型机场。 示威者要求获得更多独立于基辅中央政府的自治权，并且要求和俄罗斯建立更紧密的关系。面对这样的分离主义势力，基辅政府显得无能为力。