哈新社阿斯塔纳讯，据新加坡联合早报消息，天文景观"连环四月食"从今天起出现，错过此次将再等18年。

"月食"现象（月全食、月偏食、半影月食）每年发生4至5次，连环四月食是指连续2年每半年发生一次月全食，一共4次月全食，这样的现象上个世纪只发生5次。 根据中央气象局天文站资料，今年到明年将会有连续4次月全食，日期落在今年4月15日、10月8日，以及明年的4月4日、9月28日。 天文站主任郑俊岳表示，4月15日的月全食台湾民众没有机会见到，10月8日将有机会，可以看到月全食才会有的"血月"。 天文站技士郑振丰表示，今天台湾发生月全食的时间在下午，因此看不到，只有美国、太平洋及澳大利亚地区才看得到；10月8日的月全食是在台湾时间傍晚6、7时，民众有机会观赏。 月全食是因月亮落在地球的本影区，无法直射的太阳光因地球的大气层吸收其他颜色的光线，只有红光可以折射到月亮表面，使月亮看起来呈现红铜色，才有"血月"之称。 天文站资料显示，这次发生的"连环四月食"台湾民众将可以看到其中2次，分别是今年的10月8日和明年的4月4日，下次连环四月食将到2032年才会发生。