中亚油气并购如火如荼

哈新社阿斯塔纳讯，据国能网消息， 中国原油、天然气进口依存度逐年提升，通过油气并购能较好地缓解该国能源供应紧张局面。中亚地区油气储量丰富，是中国企业进行海外油气并购的重要区域之一。

从 2008 年广汇能源收购哈萨克斯坦斋桑油气区块以来，中国民营企业参与海外油气资产收购的案例逐渐增加。进入 2013 年，中国民企海外油气资产收购案例更是出现迅速增长。根据国能网的不完全统计，2013 年中国企业实施的海外油气资产并购 交易共 17 宗，其中由民营企业为主体实施的并购交易达 7 宗，中国上市公司是实施海外并购的主体。由于中国民营企业参与的海外并购交易金额通常较小，因此 2013 中国企业海外油气资产收购的单笔交易平均金额仅 12.7 亿美元，较 2009~2012 年之间水平有较大幅度下降，但由中国民企参与的交易数量则有大幅上升。 目前中国已在中亚地区建设"中国-中亚天然气管道"，管道起于阿姆河右岸的土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，经乌兹 别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部，从阿拉山口进入中国，与中国国内西气东输二线相连。中亚天然气管道将输送中亚地区土库 曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国的天然气进入中国，管道 AB 双线已建设完成，C 线处于建设过程中。 此外中国与哈萨克斯坦之间建有中哈原油管道，管道已于 2009 年建成投产，设计输油能力为 2000 万吨/年。 随着"丝绸之路经济带"的提出，中国与中亚各国的交往及经济合作将更加密切，未来中国有可能进一步加强从中亚各国 进口油气资源的力度。