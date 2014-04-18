哈萨克动画片达到新的高度

哈新社阿斯塔纳讯，据《哈萨克斯坦主权报》刊登的消息，哈萨克斯坦国产动画片在莫斯科举办的《苏兹达尔-2014》国际动画展上颇受欢迎，得到了好评。

报纸消息称，我国国产动画片得到了俄罗斯制片人的好评，尤其是此次参展的《拜科努尔》、《帖木儿与龙》、《阔科赛列克》、《丝绸之路》等动画片的高了很高评价。 哈萨克斯坦动画片制作协会会长哈尼∙穆尔扎谢夫说："俄罗斯同行米哈伊尔∙图梅里亚在观看了我们的作品后，给与了‘观看您的作品，给我的感觉仿佛是回到了苏联时代'的评价，这是对我们工作的认可，因为，在原苏联时期，动画制作取得了空前高度，他的评价也得到了《古妮莎莎》动画片导演，《妮卡》奖获者塔特亚娜∙伊琳娜的认可。" 穆尔扎谢夫还表示，对《阔科赛列克》动画片的制作，评委一致评价该动画片与原著相比，在要表达的思想上没有任何偏差，并结合了很好的思维而取得了创新。而诙谐幽默的《帖木儿与龙》放映时，现场充满了欢快的气氛，观众不时的发出笑声。 我国每年会制作50-70部动画片，与国际水平相比较还处于很低水平，目前我国国产动画片智能通过电视放映，而在电影院播出，目前还尚有一定困难。