美国一男子“解放”导致水库排水万吨

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，由于一名青少年在蓄水区小解，美国俄勒冈州波特兰市的水资源管理部门决定排除所有的蓄水。

周三（16日）清晨在当地东南方的蓄水池，闭路电视监视器拍摄到共有三人带着溜滑板，其中一名19岁的男孩，隔着铸铁栏杆间隙小解、尿液流向水库。 水资源管理部门官员说。由于用户希望使用的自来水"不会被故意污染"，因此决定排放总量达1.4亿公升的全部蓄水。 排空的水，足以注满60个奥运规格的游泳池。 虽然检验并未发现蓄水受到污染，但有关部门还是以"降低公众健康风险"为由，排光蓄水之后再从附近的奔牛溪引水，补满蓄水池。 水资源部门的发言人霍尔否认这是"反应过度"，他说"任何时候只要有人为地污染我们饮用水的水源，为了预防起见，我们都会排空蓄水、另外引水补充"。 霍尔并说，由于水源充沛，因此排空蓄水并没有对波特兰市政府或者是自来水用户造成任何损失。 至于小解引发事端的男孩和他的朋友，现在被禁止进入蓄水区附近。水资源部的发言人霍尔说，警方正在检查当时拍摄的录像，以决定是否要以刑事罪名起诉他们。 听到波特兰的做法，让目前正面临严重干旱、缺水窘境的加州居民感到非常不以为然。 《洛杉矶时报》刊载的一篇评论说"真是的，波特兰水资源管理局的官员们，你们真的要为了一、两杯人类的尿液，就把3800万加仑的蓄水排空吗？"。 评论接着说，"可怜可怜你南边的邻居吧，还记得加利福尼亚州吗？那个大又干旱的地方？当我们听到3800加仑的水白白浪费掉的冲水声的时候，你想我们会有什么样的感觉？"。 "你还记得，我们加州正受到旱灾的袭击吧？所以那个感觉很不好，真的很不好"。