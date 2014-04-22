上海警察率先佩枪巡逻对付暴力犯罪

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，上海市民这个星期开始在街头看到了与往常不一样的景象：在大街上巡逻的民警开始"荷枪实弹"了。

4月20日起，上海全市首批千余名巡逻民警统一更换装备，开始两两搭档佩枪巡逻。

他们的装备由传统的六件套，包括警棍、手铐、手电筒、应急包、对讲机、催泪瓦斯等，提升为八件套，增加了佩枪和弹夹套。 报道说："此次民警所配备的枪支，是专用的05式转轮手枪，并配发枪套、装弹器套、枪纲等配套装备。该枪支有实用性好、故障率低等优点。" 据称，所有配枪的民警都需要通过政治、技能和心理考核。 上海媒体报道说，民警佩枪能"及时应对并严厉打击各种暴力恐怖犯罪，有力维护社会公共安全"。 不过，首次佩枪巡逻的民警甚至公安部门在佩枪的举措上可能不够放松。据中国新闻网报道，一些民警走在路上，他们的右手会始终放在佩枪上，这也是上海警方佩枪巡逻的规定。

报道又说，一旦出现危害安全的突发事件，比如聚众斗殴、持械抢劫、实施暴力行为后拘捕、逃跑的，民警在经警告无效时，有权开枪射击。来不及警告或者警告后可能导致更为严重危害后果的，可以直接开枪。 对于民警佩枪，中国媒体援引上海民众的看法。由上海市民说："佩枪给人的感觉就是安全一点，还是为老百姓着想。"但是也有市民担心："我怕他(警察)一急了，不按规定到时拿出枪来，那可能真出事了。" 媒体援引上海市公安局负责人说，上海警方有信心把枪支事故和滥用枪支概率降到最低。 中国公安部治安管理局副局长闫正斌说："只有出现暴力犯罪的时候，比如说像是劫持人质，比如像实施爆炸放火暴力犯罪的时候，危害到人民群众的安全的时候，这个时候我们是使用枪支的。" 警察安全

中国民警开始佩枪巡逻，除了当局所称应付突发的暴力事件，例如今年3月1日昆明火车站大规模暴力袭击事件之外，还可能与保障警察本身安全有关。 过去几年曾经发生过多起轰动的警察受袭击案件。 2008年7月1日在上海市公安局闸北分局内发生杨佳袭警案，六名警员死亡、四名警员和一名保安人员受伤。此案曾一度引起公众关于警察安全的讨论。 2012年9月13日，深圳罗湖文锦南路的罗湖公交派出所内两警察被杀。 2013年4月23日，新疆喀什巴楚县发生严重暴力袭击案件，造成民警、社区工作人员15人死亡，二人受伤。 今年3月17日，新疆沙依巴克区发生持械袭警事件，一名民警受伤，犯罪嫌疑人被赶到的民警当场击毙。 不过，警察佩枪也可能出现佩枪被抢，甚至警察监守自盗的问题。2006年，香港警方揭发警员徐步高参与2001年警员梁成恩被杀案，抢走梁的佩枪，以及杀害另一名警员，一名警卫员和一起抢劫银行案。他被一些香港媒体称为"魔警"。