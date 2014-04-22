奥巴马访日前夕朝鲜核试验基地活动大增

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，在美国总统奥巴马访问亚洲前夕，韩国军方检测到朝鲜核试验基地的活动量大增。在美国总统奥巴马访问亚洲前夕，韩国当局说，朝鲜核试验基地的活动量大增。

韩国国防部的一名发言人说，军方目前在朝鲜的丰溪里核试验基地检测到大量活动。 这名发言人说，平壤可能正在计划进行另一次"令人惊讶"的核试验，或者装作正在准备核测试。 朝鲜以前进行过三次核试验，而韩国外交部长尹炳世警告说，平壤如果搞第四次核试验的话，可能会"改变游戏规则"。 朝鲜在2006、2009和2013年进行过三次核试验，每次都导致朝鲜半岛的局势高度紧张。 而所有三次核试验的后果，带来的都是联合国对朝鲜的新制裁。 在2006年朝鲜第一次核试验后，联合国安理会通过第1718号决议，禁止平壤进行核试验和导弹测试。 关于朝鲜核危机的六方谈判则已经停顿多年。 上个月，平壤威胁说，准备进行一次"新形式"的核试验，但外界不清楚这个"新形式"究竟意味着什么。 美国总统奥巴马周二开始他的亚洲之行，在访问日本三天之后，预期会在本周五抵达韩国。