俄科研成果：外骨骼让弱者成为大力士

哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声消息，在俄罗斯研制出了全新的外骨骼。这是能数倍增大人的力量的专门设备。它是莫斯科近郊奥布宁斯克核动力学院一个大学生研制的。它比外国同类设备便宜得多，适于普通人使用。

列奥尼德•皮特克和一个同级朋友利用了普通的东西完成了发明。工艺是自己的，但利用了各种不同的组件，甚至汽车零件。皮特克说："最主要的是我们利用气压，而日本和美国人是利用电子和电动伺服"。 美国和日本制造的外骨骼价值数万美元，其重量超过人的体重。 皮特克为自己的发明花了不到一千美元。它很轻便，甚至瘦弱的姑娘都能轻松使用，移动60公斤的重物。实际上任何人都能提起比自己体重重得多的重物。外骨骼的用途就在于成倍增加人的力量和耐力，同时消费最小的体力。奥布宁斯克大学生的发明使用蓄电池，可以工作三个多小时，达到减轻人的，而且不仅是重体力劳动者的负担。 皮特克说："例如，如果人的手受了伤，不能运动，但他的手的神经末梢完好。利用电子仪器可以接受其信号，而信号通过导线传到气压器。实际上，机械就能听从人的指挥"。 卡卢加创新发展局对大学生外骨骼创造比赛很感兴趣，为之提供了大笔资金用于研究发明和制造。皮特克许诺完善自己的发明，增加它的功能。这种结构的主要优点是轻便、简单、可靠、使用气压，而最主要的优点是价格便宜。发明者相信不久之后每个人都可以使用这种超级大力士结构。