分析：钓鱼岛若冲突美国真会出兵助日？

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，美国总统奥巴马启程访日前公开承诺钓鱼岛适用于美日安保条约。在美国总统奥巴马启程访日当天（23日）公开承诺钓鱼岛适用于美日安保条约，而中国外交部立即对此表示坚决反对之后，美国是否真的会在中日钓鱼岛武力冲突中出手相助，成为外界关注的焦点。

虽然过去美国方面就钓鱼岛问题对日本作过多次承诺，但是以总统的身份，以如此明确的方式，来保证美国会在钓鱼岛受到攻击的时候保护日本的利益，被广泛认为将对美日、中美和中日关系起到很大的影响。 尤其是此前曾有报道说，美国最初不愿意在奥巴马的讲话中明确提到钓鱼岛，只准备笼统的称之为"有争议领土"，但是现在显然美国向日本做出了重大让步，因此中国方面会更不满更关注。 仅只口头承诺？

但大多数分析人士认为，奥巴马的承诺只是美国为了保持日本这个它在亚太的最大盟友而做出的安慰性保证，并不意味着一旦中日真的为钓鱼岛打起来，美国一定会出兵相助。 这种看法基于对美国历来出兵国外的分析，在曾经深陷越南战争泥潭，又有伊拉克战争不能明说的深刻教训，五角大楼只会在与美国切身利益有重大冲突的情况下才出兵海外。 钓鱼岛之争背后也许有东海石油资源，但更多的则是中国和日本双方政府的面子，是东京和北京对国内如何显示自己在外交方面强硬的方式，更有历史上因历次战争尤其是二战所导致的民间隔阂。 所以无论美国总统、防长还是国务卿如何明确表态，都是美国对它在亚太地区最重要的盟友日本的口头承诺，美国不会因为一个钓鱼岛与在经济和军事上都日益壮大的中国彻底为敌。 澳门大学社会科学学院政府与行政学系主任王建伟教授在接受BBC中文网记者的电话采访时也同意这一观点，但他同时指出，乌克兰事件也许是奥巴马破例明确支持日本的主要原因之一。 王建伟教授认为，在乌克兰危机发生后，美国政界很多人担心，中国在与邻国有主权争执的地区和海域，也可能采取与俄罗斯相似的做法，所以奥巴马的明确表态，是为了警告北京不要在钓鱼岛问题上采用武力，也为了确保美国不会面临卷入中日武装冲突的尴尬局面。 会擦枪走火？

但无论奥巴马总统的"钓鱼岛适用于美日安保条约"的背景和原因是什么，他的这一讲话无疑对美日、中美和中日关系都产生了重大影响。 先看美日关系，从政治上说，美国首次由总统出面，给了日本方面一个如此公开明确的承诺，虽然只是区区一处钓鱼岛，但起到了增强日本对美国信任和依靠的效果，使得美日联盟更加巩固。 与此同时，对美国至关重要的美日间关于跨太平洋战略经济伙伴协定TPP的谈判到目前为止一直陷于僵局，无法取得进展，美国现在在安全问题上做出妥协，很可能换来日本在TPP谈判上的重大让步。 其次看中日关系，在有了美国总统的公开支持后，日本方面可能在与中国的主权争端方面变得更强硬更大胆，很可做出挑战中方底线的行为，导致局势恶化，使中日关系更紧张。 而中国方面已经因为日本把钓鱼岛国有化很恼火，而这一本来只涉及中日两国的争端，现在让美国横插一手，变成更复杂的局面，按照北京的习惯，肯定不会示弱，反而可能表现出更放肆的态度，甚至导致擦枪走火。 为遏制中国？

最后看中美关系，澳门大学社会科学学院政府与行政学系主任王建伟教授对BBC中文网说，奥巴马的这一讲话显然对一心想打造中美新型大国关系的北京是一个打击，增加了中美间加强战略沟通和战略互信的难度。 奥巴马此次亚洲之行已经被许多媒体形容为"不包括中国，但中国的影子处处随行"，而他在钓鱼岛问题上公开明确的支持日本，一定会被北京看作是美国正在拉拢日本，以便亚太地区共同遏制中国。 自奥巴马政府把重返亚太作为战略重点后，中国一直认为华盛顿的这一政策是把在地区和世界范围日益崛起的中国作为主要对手，但这种担忧受到美国的一再否认。 现在美国总统奥巴马在钓鱼岛问题上公开站在东京的立场上与北京对峙，当然会使美国重返亚太是为了遏制中国的看法重新得到认可。 中国外交部在奥巴马总统对钓鱼岛问题表态的当天立即表示坚决反对，中国外交部发言人秦刚还在例行记者会上敦促美国恪守在有关领土主权问题上"不选边站队"的承诺，要求美国"谨言慎行，切实为地区和平稳定发挥建设性作用。" 不过许多分析人士认为，中美关系可能受奥巴马这一表态的影响出现变数，但如果美国的表态只是口头承诺，它的影响也许就不会太大。 澳门大学的王建伟教授举美国对台湾的关系为例说，美国几十年来一直对台北政府承诺，如果台海发生战争，美国不会坐视不管；但同时美国也表示，如果是由台湾挑衅引起的冲突，比如宣布台湾独立导致台海战争，那么美国就不会站在台湾一边。 如此推论，只要不是中国单方出兵占领钓鱼岛，美国也可以用对台湾的办法来对待日本，那么中美关系虽然会出现短暂困境，但从长远来看，这两个世界最大的经济体之间的关系应该是暗争，而不是撕破脸皮的明斗。