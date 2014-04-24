阿斯塔纳一年级小女孩因手机爆炸严重烧伤入院

哈新社阿斯塔纳讯，据Nur.kz网站消息，阿斯塔纳市一名叫阿丽娜∙阿伊特詹的7岁小女孩因随身携带Samsung Galaxy S2手机爆炸受伤入院，目前医生初步评估三级烧伤。

阿丽娜的父亲阿伊特詹在接受采访时说："事故发生时我不在现场，邻居告诉我说，阿丽娜在院子里玩耍时他们听到爆炸声，紧接着就传来了阿丽娜的尖叫求救声，邻居赶到时看见阿丽娜的牛仔裤被烧着了，邻居们在脱下她的裤子时，阿丽娜的大腿皮肤也一起被撕了下来，可以看到骨头，惨不忍睹......" 阿丽娜的父亲还说，医生认定阿丽娜为3级伤残，目前医院正在准备做皮肤移植手术。 阿伊特詹说："目前阿丽娜在住院，近期出院的可能性很小，需要进行皮肤移植手术，阿丽娜现在已对电话产生了恐惧感，我已同三星公司负责人取得了联系，他们承诺承担所有医疗费用并赔偿损失。"

"Samsung Galaxy S2手机是我们在位于阿斯塔纳市共和国大街电子商品店购买的，目前我们将电话送至认证处，昨天我已向莫斯科三星公司总部发送了电子邮件，他们要求我们把电话邮寄给他们，但暂时我们不会这么做，目前我们还是把重点放在了阿丽娜的医疗康复方面，等阿丽娜出院了，我们一定会起诉，追究法律责任。"-阿伊特詹说。