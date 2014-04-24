美国豪车品牌与奥迪争夺中国豪华车市场

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，经典的美国豪华车品牌林肯和凯迪拉克正在与长期占据中国主要市场份额的奥迪品牌展开较量，它们面临的是一个将自己品牌形象成功塑造成中国政府官员公务车的市场领导者。

黑色奥迪， 四个环环相扣的符号，象征着合并前的四个德国汽车公司，经常出现在中国政府的各类会议中，如每年在北京召开的中国立法机构的年度会议。 奥迪去年庆祝了进入中国市场25周年，它的发展得益于其早期进入中国并迅速占领高端客户市场。 咨询机构麦肯锡去年的一份调查报告显示， 德国制造商-奥迪，宝马，奔驰和大众汽车以80%的市场占有率称霸中国市场。 最大的汽车市场 现在其他汽车品牌公司像通用汽车公司的凯迪拉克和福特公司的林肯也希望能够有效扩大自己在中国的市场份额，它们在美国也是总统的公务车。 中国已经成为世界上第二大经济体，并且已经超过美国成为全球最大汽车市场。这意味着中国日渐壮大的中产阶级逐渐可以担负的起高端品牌的消费，同时，中国政府也试图推进本土品牌汽车的官方使用。 根据新华社的报道，中国外交部长王毅的公务车已经从奥迪A6变成国产红旗轿车。 打造与众不同的豪车品牌 LMC汽车咨询公司的常务董事约翰告诉法新社记者，奥迪一直在寻求扩大其客户基础。在过去的四年 或五年，他们已经把重点放在家庭轿车上，试图瞄准年轻消费者。 福特高管吉姆•法利将中国汽车市场被几个品牌主导的现状看作一个机遇， 他说："作为挑战品牌需要提供更好更不同的商品和服务。" 林肯在今年晚些时候将会推出中型轿车林肯KMZ， 以及运动型多功能轿车MKZ。法利在提及林肯汽车在中国市场的品牌战略中说："林肯不会以美国品牌来营销自己因为在中国对于美国品牌有自己的理解， 我们会强调我们品牌优良的传统和历史。" 美国豪华品牌的骄傲 凯迪拉克在中国市场销量增长迅猛， 2013年全年，凯迪拉克在华销量为50,005辆，较之2012年同比大幅攀升66.6%。它在2015年的销售目标是超过10万辆。 通用汽车公司总裁钱惠康说"我们很骄傲我们是美国公司，这对于我们来说这不是一个需要回避的问题。"他也承认凯迪拉克目前在中国汽车市场的知名度还不高，但是他认为有很多中国的消费者对凯迪拉克有很高的认可度和忠诚度。