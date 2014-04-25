奥巴马结束访日前联合声明遭遇“难产”

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，奥巴马总统25日结束对日本访问，前往韩国。

美国总统奥巴马周五（4月25日）上午结束勉强称得上两夜三天的对日本国事访问行程、前往韩国。奥巴马这次访日最重要的成果《日美联合声明》经过约12小时"难产"，几乎与奥巴马周五早上10点半左右登上他的专机同时，才好不容易发表。 反映奥巴马周四与日本首相安倍晋三会谈成果的《联合声明》中明确记载了《日美安保条约》适用于包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）在内的所有日本施政下的领域，美国也反对有损日本对尖阁诸岛施政权的任何单方面行动。声明记载了日美对中国未经事先协调就声明设定东海防空识别区以及最近的行动共同表示强烈关切。 声明还记载日美同盟是地区和平与安定的基础、是国际合作的基础，日本的"积极和平主义"与美国重视亚太的"再平衡"政策将切实地贡献和平与繁荣的亚太地区。也记载美国欢迎、支持日本政府走向容许行使集体自卫权的努力和对朝鲜、对乌克兰问题的政策等。 不过对引起《日美联合声明》难产的TPP（跨太平洋经济战略伙伴协定），声明只表示日美把TPP特定为前进道路上的两国间重要课题，将在整体谈判上注入新的推进力。并看来是体现了美方强烈不满，记入"两国要以更大雄心为达成高水准和包容性的TPP采取必要的大胆措施"条款。 虎头蛇尾的访问

安倍周五形容《日美联合声明》是对日美和日美同盟关系具有划时代意义，但登上专机离开日本的奥巴马脸上的笑容却牵强。当天早上可能唯一能让奥巴马高兴的是天皇、皇后亲自抵达他下榻的酒店送行，奥巴马向天皇说"感谢你们的诚恳接待"。 与40小时前日本各大电视台的摄像机瞄准东京羽田机场停机坪上的奥巴马专机、等奥巴马现身的期待感相比，奥巴马离去的气氛显得相当晦暗，许多主流传媒也只是简要带过。日本传媒、舆论周五聚焦的是《日美联合声明》不仅"难产"，而且奥巴马力求此行促成日美达成TPP(跨太平洋经济战略伙伴协定)大致协议的目标更"胎死腹中"。 周四晚上起，日本各大传媒就漂浮着显著不安，因为原定日美商务部长当天傍晚谈判结束后发表的《日美联合声明》迟迟不见踪影。各大传媒不断地报告TPP事务性谈判没进展，以至于不到双方部长谈判的阶段。周五一早负责TPP谈判的日本经济产业大臣甘利明简短地发表了"日美确认了通往这一重要悬案的道路，并逐步走向终点"的结果，更令日本传媒、舆论疑虑《日美联合声明》是否也会夭折。从医院病床走向谈判桌的甘利明周四傍晚曾苦涩地说"如果能再选择，我不出任这一职务"倒给人更深印象。 猪牛价值胜枪炮

据部分日本传媒披露，在胶着的猪肉、牛肉和汽车关税等谈判焦点上，日方尝试作出些让步，但美方不满意。主要原因是今年11月奥巴马面临美国中期选举，支持率目前只有4成的奥巴马据说周三晚在寿司店与安倍非正式会谈中戏言"你还有6成支持率"，暗示安倍多做让步。 从安倍后来指令甘利明突击谈判来看，一向推动TPP的安倍可能也想达成协议，但他领导的自民党内，包括干事长石破茂在内主张保护农产品、靠农民选票的"农水族"议员势力庞大。即使非"农水族"的副首相兼财务大臣麻生太郎周五早上在记者会上也说"TPP不可能在美国中期选举前达成协议，因为奥巴马根本无法统筹意见"。 奥巴马访日送出了"尖阁诸岛适用于《日美安保条约》"的大礼，安倍回赠的是日本准备容许集体自卫权的礼物。但在二十一世纪，本国猪肉、牛肉的市场价值可能大于枪炮，连天皇周四晚迎接奥巴马的宫中晚宴也回避猪肉、牛肉菜谱，只有不刺激日美首脑的羊肉；而奥巴马感谢天皇的国宴时，也只说"感谢你的雪糕"。