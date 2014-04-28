中国国内投资者海外投资兴趣渐浓 短期看好美国市场

哈新社阿斯塔纳讯，据路透网消息，美盛环球资产管理公司和花旗中国周五在上海联合发布最新投资者调查报告，尽管目前中国投资者的大部分资金仍投资于本土市场，但他们对于海外投资的兴趣日渐浓厚，其中半数投资者未来一年看好美国市场投资机会。

调查报告显示，近四成中国投资者认为发达市场会展现投资机会，去年开始已经把资金由新兴市场转向发达市场，期望赚取更高的收益。 公司董事总经理兼环球营销主管表示，海外投资意愿上升，一方面是因去年以美国为代表的发达市场经济复苏，股票回报率高于本土市场，另一方面是出于分散风险的需要。 去年标准普尔500.SPX和道琼工业指数.DJI全年涨幅接近三成，而A股标杆指数-沪综指.SSEC全年累计下跌6.7%。 88%的中国投资者在调查中表示，相较五年前，他们更关注国际市场的投资机会，这是亚洲最高的比例。41%中国投资者拟在未来12个月增加股票投资，54%投资者将美国视为首选。另外，中国投资者也是最热衷于另类投资的投资者之一，逾三成拟在未来12个月增加另类投资。 尽管海外投资日渐升温，不过当前中国投资者对本土市场的投资仍占主流。超过八成的中国投资者资金投资于国内，未来12个月看好国内股票、债券以及房地产、黄金等领域的投资机会。 花旗中国财富管理部基金和债券产品总监陈莹亦指出，"我们今年的投资观点也是股优于债，成熟市场优于发展中市场。" 她说，在发行产品方面，今年花旗中国将会有选择地增加基金，多元分散地覆盖各类行业、币种及风险等级；同时也会推出以亚洲概念为主的债券产品，关注高信用评级、流动性较好和潜在收益较高的债券产品。 调查报告还显示，中国投资者的风险承受水平较高，38%受访者采取进取型投资，高于全球（35%）和亚洲（33%）水平，同时他们期望回报率亦较高，平均水平在10.4%，而他们去年实际回报率仅6.7%。 根据此次调查，中国投资者的投资首要目标是财富增值，其次才是保障财富。不过约四成投资者认为他们实现目标的进展并不理想，他们最大的忧虑是通货膨胀。