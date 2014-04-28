日本二战题材电影受批评:将自己描绘为受害者

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网消息，日前，美国海军学会网站发表题为《通过日本视角：日本影院的二战影片》的文章，以日本电影《永远的零》为例，批评二战后日本影坛出现了一批美化日本战争角色的电影。文章认为，日本关于二战题材的电影通常都不解释战争的起因，将日本描绘为战争的受害者而非侵略者，这类电影中的修正主义倾向正在加重。

参与撰写此文的美国海军学会研究员斯考夫•克里斯特森告诉本报记者，美化神风特攻队的电影《永远的零》是日本影院里最卖座的电影之一，这在国际上引起了很大争议，因此他们对日本二战题材电影进行审视。 日本《读卖新闻》华盛顿记者站一位不愿透露姓名的记者表示，《永远的零》的编剧百田尚树在日本国内也经常受到批评，被称为修正主义者。身为日本广播协会经营委员的百田尚树还是安倍的好友，近日更是因为否认南京大屠杀的言论而受到强烈批评。 《永远的零》于2013年12月在日本上映，影片讲述了一个日本零式战斗机飞行员"在战争中成长"，最终参加神风特攻队死于冲绳战役。影片情节大量涉及日本侵略战争历史。该片在日本公映后连续数周占据票房首位，日本首相安倍晋三观看该片并进行了追捧。 针对日本二战题材电影中出现的修正主义倾向，美利坚大学历史系教授彼得•库兹尼克向本报记者表示，这类电影将日本描绘成战争中的受害者，而不是施暴者，弱化并忽视了日本在战场上的暴行，反而美化日军士兵，刻画其"英雄式的牺牲"。 库兹尼克尖锐地指出，一些日本的动漫作品也看似传递和平信息，实则美化侵略战争，为日本侵略行径狡辩。他认为，日本战争题材电影普遍对自身持同情态度，如强调日本是原子弹受害者等，但几乎完全忽视了日本军国主义在其他国家的暴行。 "不得不说《永远的零》等电影有歪曲历史的嫌疑，真实的战争并非像电影所描述的那样。"日本同志社大学教授浅野健一向本报记者表示，这类电影不仅无助于日本年轻人形成正确的历史认识，而且会让没有经历过战争的年轻人对战争产生误读。浅野健一说，对日本来说，当前最需要拍摄的是以历史事实为依据、正视历史事实、有助于年轻人了解日本在二战中所犯罪行的纪录片。"唯此方能让日本年轻人真正了解南京大屠杀、慰安妇等历史事实，形成正确的历史观。" 日本每日新闻社前驻德国记者村田信彦在接受本报记者采访时表示，自己曾多次听到欧美以及亚洲各国的军事史学家、军事记者和影评人批评日本战争题材电影"对军国主义进行赞美"，这类电影在国际电影节上也屡遭恶评。"理由非常简单：几乎所有的日本战争题材电影都不提及‘侵略与加害责任'，也不描述日军的残虐行径。" 村田信彦说，中日1982年合拍的电影《一盘没有下完的棋》曾让年轻时的他倍受感动，然而遗憾的是，由于遭到右翼势力的攻击，该作品光盘未能在日本国内销售。像《黄石的孩子》《拉贝日记》等电影，这些本应由日本或中日合拍的电影非但不能在日本拍摄，就连在日本的上映及光盘销售也受到妨碍。 "非常明显，当前日本正在蔓延赞美军国主义的极右历史修正文化。"村田信彦痛心地说，"我绝对不会让自己的孩子去观看日本的战争题材电影，因为这对于培养正常的历史认识与国际常识非常有害"。