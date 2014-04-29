习近平新疆考察：对付暴恐分子要有有效手段

哈新社阿斯塔纳消息，据新华网报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平27日来到新疆，就深入贯彻党的十八届三中全会精神、落实全面深化改革各项部署、推进新疆改革发展稳定进行考察和调研。这是党的十八大之后习近平第一次到新疆考察。

习近平称赞民族连官兵：真是"民族团结一家亲" 4月27日下午，驻喀什的新疆军区某部六连官兵载歌载舞欢迎习主席到来。看到少数民族官兵生气勃勃，习近平高兴地说，民族连真是"民族团结一家亲"。希望你们相互关心、相互帮助、相互学习，维护民族团结，守好祖国边疆。 习近平勉励武警特勤官兵：为祖国和人民再立新功 4月27日下午，习近平在喀什看望了武警新疆总队某部特勤中队官兵。在参观荣誉室后，习近平说，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。越是复杂严峻的环境，越能磨砺意志本领，希望大家牢记职责、再接再厉，为祖国和人民再立新功。 习近平：平时多流汗，战时才能少流血 习近平28日来到喀什市公安局乃则尔巴格派出所，察看视频监控、警用装备，观看反恐防暴演练。他说，我很关心你们的装备和训练，对付暴力恐怖犯罪分子一定要有有效手段。训练一定要按实战化坚持下去。平时多流汗，战时才能少流血。 总书记：一定要把基层派出所工作抓好 习近平说，喀什地处反恐维稳前沿，形势严峻复杂。基层派出所是拳头和尖刀，一定要把工作抓好，希望你们在为民服务、治安维稳上作出优异成绩。各级党委和政府要真心关心基层民警，为他们排忧解难，你们也要做好自身保护。祝你们身体健康、工作顺利。 总书记借用戚家军鼓励民警 亲切合影后，习近平对民警们说，看到你们的长警棍，我不由想起明代时戚继光训练怎么打倭寇，他就地取材，把毛竹削尖，很长，5人或7人一组，先用毛竹竿挡住倭寇，使他们近不了身，盾牌兵再上去击杀，非常有效。我们也要有好的兵法和有效的武器。 总书记村委会里听"意见" 疏附县阿亚格曼干村党员活动室里，村民正给村"两委"提意见。"都提了什么意见？"总书记问大家。希望农产品销路更广，每户能通天然气，多点低息贷款......住村干部一一报告，总书记也一一向村民了解详细情况，叮嘱地方干部解决好群众反映的问题，祝乡亲们生活越来越好。 习近平：政策要合民意、惠民生 总书记走进维吾尔族村民阿卜都克尤木•肉孜家，察看起居室、庭院、厨房、羊圈、果园、农机具。主人激动地把右手放在胸前说，党的惠民政策多得说不完。总书记说，政策要围绕合民意、惠民生来制定，我来看你们，就是验证党的政策有没有深入人心、发挥作用。 总书记祝愿：最美还是我们新疆 总书记在肉孜家同部分干部村民座谈。说变化，道愿望，乡亲们踊跃发言。一位民间艺人用新疆传统乐器艾吉克演奏起《最美还是我们新疆》。习近平说，我们要增进民族团结，把新疆建设好！希望大家的生活像刚弹奏的乐曲一样：最美还是我们新疆！ 总书记新疆小学问"双语"教学 习近平来到疏附县托克扎克镇中心小学六年级一班教室。2个孩子分别用汉语念了一段《做客喀什》课文。"家离学校远吗""中午饭吃得好吗""双语从几年级开始学"......总书记关切询问。他问学习委员再努然姆长大后做什么，孩子说："当一名教师。"总书记对此表示肯定。 总书记鼓励汉语教师学好维吾尔语 习近平来到汉语教研室，同几位汉语教师亲切交流，"几个人？""哪个学校毕业的？""学双语家长都支持吧？"......老师覃利英回答："都支持。"总书记问她："会不会维吾尔语？"她说："会一点，还在学。"总书记鼓励她把维吾尔语学好，更好教孩子们学好汉语。 习近平：少数民族孩子学好汉语找工作方便 离开学校时，总书记询问当地孩子初中毕业后升高中情况。他嘱咐校长："少数民族孩子双语教育要抓好，学好汉语不仅将来找工作方便，更重要的是能为促进民族团结多作贡献。"上车前，他同教师们一一握手，说："你们使命光荣，一定要把工作做好。" 维吾尔族小学生同总书记依依不舍 课间时间到了，操场上孩子们踢毽子、跳绳、玩足球，总书记微笑着欣赏。同师生们合影时，一些孩子热泪盈眶。"爷爷再见""爷爷再见""欢迎下次再来"......孩子们一边挥着小手，一边向总书记告别。习近平多次向孩子们挥手告别。 习近平：通过抓发展、惠民生让群众有事干、有钱挣、有盼头 28日下午，习近平在同南疆五地州负责同志座谈时说，发展二三产业，建设重点工程，无论谁投资都要注重增加当地群众就业，促进群众增收。办民生实事要循序渐进、量力而行、说到做到，使民生工程成为民心工程。 习近平：南疆发展要因地制宜 矿产资源是否丰富？和田玉开采如何管理？羊毛毯和维药现状怎样？习近平关心着南疆发展。他强调，南疆发展要因地制宜。粮棉、果业、牧草和畜牧业覆盖绝大多数农户，要教会农牧民先进生产技术和市场经营方式。一招鲜吃遍天，一村一业，一乡一品，农民就会受益于此。