大自然对人体健康的影响

大自然是人类祖先的栖息之地，也是人类赖以生存的基础。然而，随着现代科学技术的发展，社会生活节奏的加快，人们却发现自己的身心离大自然越来越远，同时发现自身离健康也越来越远。其实人无时无刻不在接受着大自然中阳光、空气、水以及气候的影响。许多人都有过这样的体会：比如，看到盛开的鲜花，闻到花的芳香，往往感到身心畅快；深夜步入庭院，凝视一轮明月，不觉平日烦躁的心终归平静......大自然某些事物，确能使人产生一些微妙的变化。

太阳对健康的影响 太阳每时每刻都释放出巨大的能量。阳光不仅可以给人体输送热量，促进人体的新陈代谢，而且对人体免疫系统的作用也十分重要。现代科学研究表明，经常晒太阳可以促进维生素D的大量生成，有助于钙和磷的吸收，以制造骨骼和骨密度，这对于新生儿和发育阶段的儿童尤为重要。唐代《千金要方》就有日光浴对小儿防治疾病、促进生长发育方面的记载。日光浴对骨结核、风湿性关节炎、佝偻病、骨质疏松症、皮肤病等也有一定的调理作用。 阳光也是极好的抗抑郁药物，早晨的阳光治疗效果最佳。太阳疗法最适合治疗季节性抑郁症，这类病人一般在季节转换时才表现出一定的症状，如冷淡消沉、无精打采、工作效率下降，这些症状在阳光的照耀下会渐渐消失。 传统医学认为，太阳属纯阳之能量，通过接受太阳的能量，可以调补人的元气，调和人的阴阳使之平衡、开放，提高人体自身的自愈潜能。 月亮对健康的影响 月亮能影响人身体的生理功能，最明显的是妇女月经的经期约每个28天便来潮一次。美国精神病学家利伯在《月球作用--生物潮与人的情绪》一书中指出：人体内约有80%的液体，月球引力也能像引起海洋潮汐那样对人体中的液体发生作用，称之为生物潮。满月时，月亮对人体的情绪的影响比较大，这是因为人的头部和胸部的电位差较之以往增加了许多，易使人亢奋、激动。此外，国外还有关于聚集月光来调治疾病的报道。 我国传统医学认为，月亮输太阴之能量，通过接受月亮的能量，能调补人的元气，调和人的阴阳之气使之平衡、开放，提高人体自身的自愈潜能。 蓝天对健康的影响 地球被大气层包裹着，就像披了一层轻柔的蓝色面纱。这就是我们看到的"天"。 大气层本身是无色的，当阳光进入大气层时，波长较长的色光透射力大，如红光，能透过大气层射向地面；而波长短的紫、蓝、青色光，碰到大气层中的物质的分子、冰晶、水滴等时，就会产生散射现象，被散射了的紫、蓝、青色光布满天空，就使大气层呈现出一片蔚蓝色，这就是引起人们无限遐想而又蕴藏着生机和能量的蓝天。 大气层中的臭氧层，是大气层为我们披上的一件"防弹衣"。臭氧层含有臭氧，是一种浅蓝色的气体，主要集中在离地面20-25千米的平流层，它阻挡了大部分的紫外线，避免我们受到过多的紫外线的照射，保护地球上的生灵万物。臭氧层浓度每减少1%,太阳紫外线辐射就会增加2%，皮肤癌患者就会增加7%,白内障患者就会增加0.6%，过多的紫外线辐射还能破坏植物光合作用和授粉能力，甚至影响到生态平衡。 高山对健康的影响 大家都知道，居住在山里的人大多都健康长寿，其主要原因是空气新鲜，有利于人自愈潜能的提高。另外高山上空气含氧量较少的同时气压也偏低，可激发人的骨髓造血功能，使血液中的红细胞、血红蛋白含量升高，增强人体氧气输送系统的功能，从而能有效地改善呼吸以及中枢神经系统的工作。这样，人体的体力、脑力活动能力以及免疫功能都将得以加强。 利用高山的地形、环境、气候对人体生理功能、精神情绪的积极影响，可以辅助调治疾病、强身健体。 大地对健康的影响 现代科学研究已经证明，人体的健康与地表水、土密切相关，人体血液中的各种化学元素的平均含量和地壳中各种化学元素的丰度非常相似，这是在漫长的岁月中，人类与环境不断进行物质和能量交换的结果。人体中不管缺少哪一种元素，健康都要受到影响。印度瑜伽中就有使用大地泥土治疗某些疾病的方法。 另一方面，地球存在着磁场，一切生物和人，在进化过程中始终生活在地球环境里，正常的地磁使人体内保持着良好的电磁平衡。现代科学实验证明，在高楼里生活的人容易患病，原因之一就是高楼的墙柱里密集的钢筋像屏障一样使地磁不能进入楼内，使楼里的人失去了电磁平衡。所以，科学家明确地告诫人们，久居大厦的人要经常去室外散步，这就是传统养生方法里所说的"接地气"，即接收大地的能量。 大海对健康的影响 海边的气候温差小，太阳辐射较强烈，阳光中紫外线的穿透力和辐射力较强，能杀死多种悬浮在空气中及附着在人体表面的细菌和病毒。大海边海风潮湿，负氧离子含量也较高，这些负氧离子可作用于大脑皮层，有镇静、催眠的作用。 来到海边，我们就能尽情地享受日光浴和海风浴。但更令我们心驰的是大海的无限的广阔与深邃！伫立在海边，我们就会感到心旷神怡，有说不尽的感想，大海有多大？大海有多深？我们内心被大海的魅力深深地吸引着，大海的海浪潮起潮落，雄浑浩荡，能够产生巨大的能量，此时我们可同步接收它的能量。 湖水对健康的影响 湖水清凉、平静、晶莹如玉，是大自然赐予久居喧嚣城市人们的一方净土。随着生活节奏的加快，人们所感受的压力不断增加，来到湖边，就能倍感身心放松，纷乱的思想趋于平静，正所谓"心地澄明"、"静如止水"。经常到湖边感受水的宁静与澄明，对情绪不稳及失眠多梦、内分泌失调等疾病有很好的调治作用。 中医理论认为，肾为"先天之本"、"生命之源"，其功能是藏精、主水、纳气。现代医学表明，人体血液通过肾脏的过滤生成尿液，排除代谢物质和有毒物质，维持着人体的水液平衡和酸碱平衡。利用湖水赋予的纯净与灵动之性，能滋补肾气，增强肾脏功能，从而增强人体生命力。 瀑布对健康的影响 瀑布附近空气湿润，含有大量的负氧离子。充足的负氧离子能调治人体的新陈代谢紊乱，使呼吸变得均匀，血压趋于正常，同时能作用于人的中枢神经系统，使人情绪稳定。 同时，借助瀑布汇集的能量以及飞流直下、上下贯通的恢宏气势，能对一些心脑血管疾病，特别是一些顽疾有很好的调治作用。 森林对健康的影响 森林中的树木形体高大，枝叶茂盛，绿色植物的光合作用能吸收二氧化碳，释放氧气，还能分泌一种含有多种成分、带有一种特殊香气的萜烯类物质，能杀死空气中的有害病菌，因此森林中的空气清新洁净。而且经证实，这种物质被人的肺部吸收以后，可以起到消炎利尿、加速呼吸器官的纤毛运动以及止咳、祛痰等作用。森林中空气湿润，富含负氧离子，可以使人的新陈代谢能力增强，提高人体的免疫力。森林幽静的绿色给人以宁静、舒适和生机勃勃的感觉，能调节和改善视觉及中枢神经系统功能，对精神亢奋引起失眠的患者来说是十分合适的康复环境。 我们来到绿色的森林里就像进入了绿色的海洋，森林里每一棵树都有自己的能量场，充融内外，汇聚成一个能量的海洋里，感悟我们和这些能量融合在一起，可使我们的生命能量充足，身体更加健康。 树木对健康的影响 科学家研究表明，不论是人体还是树木，凡在生命活动过程中的生物体都具有生物场，都能发射生物波。树木有生物场，存在着固有的震荡和波动，它是一个宽频谱--从包含声频、广频、电磁频在内的极高频到极低频的振荡源。人体的生物场的频谱有亚细胞、细胞膜、细胞、组织直至器官系统等多层次的震荡，且有同步、协调机制的频率组成。人体与树木出现生物场共振时，人体相应的生理结构、功能系统直至细胞和分子（含电子）会最大地、累积地吸收树木震荡频率相同或相接近的能量，如此即可调整肌体相应的结构和功能，提高了肌体生命力。通过这种生物场的共振，也能起到与其药物性治疗相当的作用，试验证实，银杏树有银杏型生物场，与银杏叶、银杏叶提取物一样，有较强的扩张动脉血管、增强血液流量的作用，对心脑血管疾病及综合疲劳症患者均能起到保健和调治作用。 目前研究还表明，树木既能"供给能量"，也可以"接受能量"。 能供给能量的有橡树、白桦树、松树、金合欢、花椒树、槭树、苹果树、栗树、白蜡树和椴树等。 当人感到肌体能量不足时，表现为经常性的咽炎、感冒、肠胃功能紊乱、关节炎，以及其他慢性病久治不愈时，必须补给能量，以增强自身抗病能力，这时即可有树木"供给能量"。 橡树、白桦树、松树，可以使很多慢性病患者的免疫系统逐渐恢复正常状态，可防治多种关节炎，调整血压，治疗自主神经功能紊乱症。橡树还能改善大脑活动。白桦能治感冒。松树、椴树、苹果树和白蜡树等能提高人体的免疫能力，消除疲劳。 能"带走能量"的有中国的白杨树（大叶杨）、山杨树、云杉、水杉、稠李、柳树和赤杨等。 当机体"能量"过剩，表现为头痛、神经官能症、软骨病、甲状腺肿大、肝疼，以及出现发炎、烫伤、创伤的时候，必须"排出"多余的"能量"。研究表明，杨树、云杉、水杉可以治疗流行感冒、喉炎、肺炎等，对痔疮也有一定疗效。