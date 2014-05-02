全美空气污染报告出台 近半数人口生活在污染超标地区

哈新社阿斯塔纳讯，美国中文网报道：全美污染报告出台，结果是有喜有忧：尽管空气中污染微粒减少，但空气质量并不好。超过1.47亿美国人--接近半数人口--都生活在臭氧或污染微粒超标的地区。

据《基督科学箴言报》报道，美国肺协会星期三发表的报告说，臭氧问题最严重的城市为洛杉矶，其次为休斯顿、华盛顿-巴尔的摩、拉斯维加斯、纽约市、辛辛那提、芝加哥和费城。这些城市的臭氧都超过联邦环保局的标准0.075ppm，即八小时微粒测试中超过百万分之七十五。

而加州弗勒斯诺-马德拉常年污染微粒超标，为全美空气污染最严重的城市。报告说，弗勒斯诺-马德拉也是短期微粒水平最高的城市。全美4620万人生活在污染微粒常年超标地区。根据联邦环保局的标准，空气中2.5微米以下的微粒应当低于每立方米12毫克。

美国肺协会总裁魏莫说，从第一份报告到现在的第十五份年度报告，我们看到的进步证明清洁空气法有效。

最高法院星期二以6-2裁决中西部和南部28州要减少燃煤电厂的二氧化硫和氧化氮的排放量。这一裁决被认为是环保主义者的胜利。