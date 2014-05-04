阿富汗全国哀悼巴达赫尚山体滑坡遇难者

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，阿富汗全国星期天（5月4日）为两天前巴达赫尚省阿比巴勒克村山体滑坡的遇难者哀悼一天。搜救工作已于星期六（3日）结束。巴达赫尚省省长阿迪布对BBC说，他们相信2600名失踪者恐怕已不可能幸存。

当局此前调动了大批挖掘机具到场，但因无法进入灾区而只能折返。曾经试图徒手挖掘的村民很快也放弃了工作。

BBC记者劳恩在阿比巴勒克村报道说，现场已不太可能进行任何认真的遗体发掘工作；省长等官员称，阿比巴勒克村已经成为一座巨型公墓。 阿迪布省长说："房子都给埋在许多米厚的淤泥下，我们不可能继续搜救。" "我们会为遇难者祷告，并把这里列为集体坟墓。" BBC记者说，阿比巴勒克村位处一条山谷小径的谷底，泥石流发生时就像把一只茶托的水顷刻倒进瓶子里面，形成了厚达70米的新土层。 虽然帐篷、毛毯和基本食品等救灾物资已经到位，但是数百名幸存者还是在灾场附近冒着寒风露宿了一晚。 记者们说，村民都不愿意回去活埋了如此多人的阿比巴勒克村，要求政府给他们安排迁徙。 官员们相信，星期五（2日）早晨的暴雨引发了两次山体滑坡，造成灾情。星期五在阿富汗是公休日，估计大多数家庭都是举家留在家中。 巴达赫尚省被群山围绕，与塔吉克、中国和阿富汗接壤，是阿富汗其中一个贫困省份。