韩国军队性丑闻事件频发 被批军纪严重涣散

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线专稿：据韩国《中央日报》5月4日报道，韩国4月份发生了无人机事件、"岁月号"客轮沉没事件等非同寻常的事故，韩国国民都沉浸在不安和悲伤的情绪之中，但就在这样的4月，韩国军队内部性丑闻也同时被接连曝出。在韩国整顿军纪期间发生的这些性丑闻事件十分惹人关注，人们纷纷感叹军纪条例成了"摆设"。

今年2月5日，韩国国防部修改了军人处分条例，条例中规定，军人如若违反军队内部"性军纪"，绝不姑息，严加处理。 韩国军方3日透露，上月24日韩国京畿道某团所属A上士与下属女军人B共同饮酒后，将B带到家中实施强奸，此案已经立案调查。案件发生当时正值发生"岁月号"惨案和朝鲜核试验临近的"非常时期"。 无独有偶，韩国京畿道女兵团大队长(相当于营长级别)C因在电话中对下属女兵进行猥亵而被逮捕，于1日被撤职。据悉，C从去年下半年开始就一直有性猥亵的传闻。京畿道某陆军部队中士D也被怀疑于上月11日对女中士实施强暴，军方正在对该案件进行调查。 据悉，自从去年十月开始，韩国军队内部就不断有性丑闻事件发生。韩国军方把上月11日-28日定为"全军特别军纪确立和警戒态势特别检查"时期，而偏偏在此时性丑闻事件频发，被批"军纪严重涣散"。