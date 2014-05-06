中国将继续在人力、物力财力上为马航搜寻作贡献

哈新社阿斯塔纳讯，中新社悉尼5月5日电，中国交通运输部部长杨传堂5日在堪培拉说，目前搜寻马航MH370航班工作将进入一个新阶段，从大规模的水面、空中搜寻转到水下搜寻，我们将继续积极主动地参与搜寻，在人力、物力和财力上作出贡献。

杨传堂是在当日出席澳大利亚、马来西亚和中国就马航MH370航班搜寻工作的三方部长级会议后举行的新闻发布会上作此表示的。 杨传堂说，中国将努力加强搜寻，重点做好四个方面的工作：一是认真落实过渡阶段的搜寻工作方案，中国将派出3艘舰船参与搜寻。二是积极支持和运用商业模式，选择具有技术、设施和能力优势的公司，组织实施常态化的搜寻。三是中国将采取各种形式积极参与后续的搜寻工作，并根据搜寻的进展和需要组织中国具有该方面能力的公司和机构参与。四是继续派专家参与搜寻方案的论证和事故的调查。 他说，从3月8日到4月30日，中国先后派出18艘舰船、13架飞机，并协调附近海域的中国籍商船68艘、渔船20艘，动用了21颗卫星，累计搜寻的面积达140万平方公里。在搜寻过程中，我们始终坚持以人为本、主动参与、积极作为，与有关方面进行了很好的配合与合作，为继续开展搜寻工作奠定了良好的基础。 杨传堂表示，中国将一如既往，坚持不懈，尽一切可能和努力加强搜寻工作。只要大家密切配合，落实好共同声明，以实际行动回应国际社会的期盼，对机上人员的家属做出交代，尽到我们的义务和责任。