考古学者在帝王谷发现古埃及法老坟墓 规模宏大

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线援引中国网报道， 据西班牙《世界报》网站5月3日消息，帝王谷是古埃及新王朝时期18到20王朝（大约从公元前1539年到公元前1075年）时期的法老和贵族主要陵墓区。现在已经开发了62个陵墓。位于尼罗河西岸，距岸边7公里，可以从底比斯卫城北端陡峭的环山公路到达，不过目前该地区已经被官方封锁。近日，一批来自瑞士的考古学者在帝王谷的一个山脚下发现了最新出土的法老坟墓。

据了解，这个坟墓的规模非常宏大，里面藏着大量远古时代的宝物和陪葬品，根据初步统计结果来看，坟墓中的名贵珍宝数量多达上千种，大约有50个木乃伊作为陪葬品。这些木乃伊都被良好地保存了下来，它们身上的许多皮肤组织甚至还依稀可见。另一方面，坟墓中各类陪葬品物件的做工也十分精细。比如，所有的棺材都是经过精雕细琢制成，上面各种花纹清晰可见，至于木头的材质也使用的是上好的金丝木，这种木材在当时那个年代是相当珍贵的。 正在参与开采工作的考古人员在接受记者采访时表示，根据目前的研究成果来看，可以确认这些法老的年代是古埃及，至于他们的身份考古学家们目前还不能给出肯定的答复。但是据估计应该是阿孟霍特普三世法老，同他一起葬在墓中的还有他的妻子和儿女，因此可以断定是一个家族墓，这座墓的建成时间在公元前1050年左右。 据史书记载，阿蒙特普家族是一个在古埃及非常显赫的家族，他们享有很多优越的特权，甚至能跟当代的帝王相媲美。这些特权就包括可以在任意地区大规模地规划自己的坟墓，这也是为什么这座坟墓会有如此大的规模。阿蒙特普是古埃及第十八王朝法老，在位38 年（大约是公元前1391年-前1353年），也是法老图特摩斯四世之子。阿蒙霍特普三世在约6至12岁间登基，他大力发展对外关系，与巴比伦、米坦尼（在今叙利亚北部）及塞浦路斯等国国王关系十分要好，此外他还致力于包括西底比斯神庙和卢克索的门农巨像及阿蒙霍特普祈灵殿在内的诸多宏伟建筑的修建。统治末期，埃及对其亚洲领地的控制出现松动迹象。其外交事迹载于阿马尔那文书。 在这座古墓中遍地都是宝物，墙上的灯台里残留着很多蜡烛燃烧后剩下的灰烬，在这些宝物中有两样引起了人们的注意。首先是这个大型坟墓中堆满了大量的陶器，这些陶器与之前发现的陶器有一些细微的区别，它们被保存的非常完整，而且做工细致，上面还画着精美的图案，这使得历史学家们对古埃及人制陶业的水平有了一个新的认识。另一方面则是丝绸，这些丝绸的质量也无可挑剔，很难想象在那个古老的年代，人们到底是怎样制作出如此细腻的丝绸。 该古墓的主要主人应该是阿蒙霍特普法老本人以及他的妻子尼费妮波公主，阿蒙霍特普的面部损毁比较严重，已经难以辨认他的真实长相，但是专家称尼费妮波公主的面部技术还原工作已经在进行当中了，用不了多久人们就有幸能见到古埃及公主的真容了。另外值得一提的是，坟墓中大多数的木乃伊陪葬者都是女性，甚至还有五个是小孩，由此可见妇女的地位在那个年代也没有得到足够的重视。 该考古小组的组长苏珊•比克尔（Susanne Bickel）是一位著名的古埃及历史学家和考古学者，他解释道："我们早就推测出了这一结论：帝王谷这个地方，尤其是卢克索地区（Luxor）应该还保存着大量古埃及法老的遗迹，我们现在可能连1/3都没发掘完毕。但是这也是没办法的事，因为考古学工作要求相当高的精度，所以没办法快速完成发掘工作。"另外据比克尔透露，他的考古团队早在2009年就已经开展了有关此次勘探任务的准备工作，经过了5年的时间他们才得以发现第一个法老的坟墓，因此也不难理解为什么比克尔说考古工作很消耗时间了。 此外，比克尔还指出，这次的发现十分有意义，它不但具有考古学价值，同时更重要的是它的历史价值。他说："古埃及文明已经是很多年以前的事了，因此现代人类关于这个时间段内历史的了解非常有限，如果我们能够多发现一些法老的遗骸，就能为古埃及历史的研究提供非常有借鉴价值的资料和信息，从而发现它和周边其他国家的联系。"