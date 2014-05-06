中国广州火车站有男子持刀伤人警方开枪处置

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，广州警方表示，星期二（5月6日）上午11点30分许，广州火车站有人持刀伤害过往旅客，事件造成6人受伤。广州市公安局星期二在官方微博发布通告说，广场巡逻民警在接警后迅速到场开展应急处置。

通告称，"在经口头警告无效后，警员果断开枪，击中一名持刀的男性嫌疑人并将其制服"。 警方目前正对事件展开调查。6名伤者已送往医院救治。 警方通告暂未公布嫌疑人的背景及行凶动机，也没有说明持刀伤害过往旅客的嫌疑人有几人。但广州媒体称，持刀砍人的是两名年轻男子。 广州火车站 广州媒体引述目击者说，警察到场后击中一名施暴者，另一人逃脱。 据网民在微博发布的现场照片显示，现场地面有血迹和染血的衣服，警方已在现场拉起警戒线，有伤者被送上救护车。 《南方都市报》官方微博说，砍人事件发生在上午11时左右，事发时昆明至广州的K366次列车恰好到站。南都记者引述多名目击者称，"旅客正在出站时，有手持长约半米砍刀，身着白衣、白裤、白帽的年轻男子忽然开始砍人，数名旅客受伤"。 《广州日报》微博说，被砍伤的是正在出站的两男两女，其中一人被砍伤颈部。 《南方都市报》微博说，广州火车站出站口在事件发生后下闸封闭，但部分现场目前已解封。 南都记者还引述一名报刊亭档主介绍说，"一名戴白帽男子坐在角落约一个小时，用衣服遮盖行李包。发自昆明的火车刚到站，男子突然从行李中抽出长刀，跑向广场见人就砍"。 报刊亭档主说，民警赶到鸣枪，男子仍不肯放下刀，一名托运工人从男子身后将其抱住，帮民警制服砍人者。 这些目击者的说法都还没有得到警方证实。 据报道，目前广州火车站出站口已恢复使用，现场封锁线也已撤除。有4名伤者在广州军区总医院接受治疗。 在过去两个月里，中国已有两个火车站发生暴力袭击事件。 4月30日晚，乌鲁木齐火车站发生爆炸，事件造成3人死亡、79人受伤。 暴力事件 3月1日，云南昆明火车站亦曾发生"10余名统一着装的暴徒蒙面持刀冲进昆明火车站广场和售票厅砍人"的事件。袭击造成28人死亡，113人受伤。在"五一"小长假期间，为了加强安保工作，中国各地警方纷纷举行反恐演练，加强各景区和车站的安保工作。 "五一"当天，北京警方在北京火车站展开了"临近实战的反恐演练"，这是北京警方在两周内第二次举行反恐演练。 在广州，上万名辅警在"五一"期间走上街头巡逻，所有参与巡逻的民警全部按照规定配枪执勤。警方还对近40万个公共视频探头全天候开展"视频巡查"。