英拉被解职影响中国人赴泰旅游：免签或被拖延

哈新社阿斯塔纳讯，据欧洲时报消息，泰国宪法法院7日作出判决，从即日起解除看守总理英拉的职务。当天，看守内阁指定副总理兼商务部长尼瓦探隆为新的看守总理。分析人士指出，在泰国政府与反政府势力双方争斗进入白热化的关键时刻，宪法法院作出的这一判决将对泰国局势造成重大而深刻的影响。支持英拉的势力恐不会善罢甘休，泰国局势面临变得更为混乱的风险。

泰国局势走向何方？泰国政坛可能出现新一轮混战 北京《新京报》报道，英拉遭免职的当下，正是泰国政治矛盾双方僵持不下的时刻，宪法法院的判决很可能造成两派"彻底撕破脸皮"的局面。 自去年11月以来，以"黄衫军"为主的反政府势力曾在曼谷发动了一场激烈而持久的抗议示威活动，迫使英拉辞职，解散内阁并提前大选。今年2月举行的大选因反政府势力的阻挠未能顺利完成，被宣布无效。 可以预见的是，英拉下台极有可能在泰国政坛引起新一轮混战。 英拉所在的为泰党已经发表声明，号召民众通过游行示威等和平手段表达对判决的不满。反独裁民主联盟支持者"红衫军"将于本月10日在曼谷市郊举行大规模集会，以声援政府。 东北部一名"红衫军"领导人称，东北20省约10万"红衫军"已做好准备，一旦法院作出对英拉不利的判决，他们将集聚曼谷。与此同时，反政府示威者也计划在本月14日发起与政府的"最后对决"。 泰国法律顾问、政治分析家威拉帕认为，宪法法院的判决近乎"司法政变"，将对泰国各政治派别的力量对比产生相当深远的影响。 威拉帕说，不同派别街头对峙可能引发新一轮暴力冲突，造成伤亡，从而为军方介入创造条件。英拉可以选择且有能力去安抚"红衫军"，然而，一旦她撒手不管，泰国局势可能迅速恶化。目前最关键的问题在于，一个没有英拉的看守政府是否还有掌控局势的能力。 政治争斗何时终结？英拉所在的为泰党下次选举仍有胜算 根据泰国宪法，在内阁辞职、下议院解散后，原政府将继续执政直至新的下议院和政府产生。然而，反政府势力不接受这样的结果。反对党民主党党首阿披实曾提出：首先要求英拉和其内阁辞职，将总理职位交给由上议院和独立机构推荐的人士担任，并进行政治改革，半年后举行大选。 看守政府在英拉被解职后立即任命新的看守总理表明，为泰党不接受阿披实提出的路线图，同时也表示出该党仍在执政的姿态。 在泰国政治生态圈中，"黄衫军"和"红衫军"形成了两大对立阵营。"黄衫军"代表了民主党及"社会精英阶层"，"红衫军"主要由基层民众组成，其政治代表是为泰党，掌握大多数选票。 如果泰国现有的选举体制不变，英拉所在的为泰党在下次选举中仍有胜算。但由于"黄衫军"在军队以及宪法法院、选举委员会、反贪委员会、律师协会等独立机构中具有很大的影响力，即使为泰党在选举中获胜也会遭到对方的政治掣肘，难以顺利执政。 在泰国的政治舞台上，军队、独立机构等也发挥着重要作用。宪法法院此次判决发出的一个信号就是，如果忽视精英阶层，泰国政局将难以稳定下来。 近年来，泰国反反复复的政治缠斗表明，国家要驶入正常轨道，各党派或阶层需摒弃各自的私利，街头政治即使能赢得一时胜利，也不能保证整个社会的安定。 赴泰旅游有何影响？中国人赴泰国免签或被拖延 泰国是中国人喜爱的旅游目的地之一。去年就已经传出，中国人今后去泰国将享受免签的待遇，只是迟迟没有正式宣布。如今，英拉下台，泰国政局出现变数。中国人赴泰旅游，是否会受到影响？ 中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平表示，目前泰国没有进行新选举，下议院没有成立。因此，中泰两国签订的免签协议无法在新议会上通过。所以，免签的工作需要新一届选举举行后，成立新的政府与国会，才能推行。应该说，中泰之间免签是早晚的事情，泰国政局或许会拖延这个进程。 另据媒体报道，此前中泰两国领导人多次表示了加强两国在铁路等基础设施建设方面的合作意愿。英拉同样将积极推动高速铁路建设作为其执政重点之一。英拉访华期间，中国铁道部与泰国交通部签署了关于铁路发展合作的谅解备忘录，为两国在高铁建设合作方面打下良好的基础。 英拉被解职，还将面临泰国反腐败小组对其参与的"大米补贴"计划进行调查。被人们俗称为"大米换高铁"的中泰铁路合作是否会受到影响？ 许利平表示，无论是泰国执政党与反对党，都支持这个项目。高铁不仅拉动泰国经济，还将对其解决地区差异起到重要作用。新的政府组成后，高铁工程会继续推进。