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11:53, 10 五月 2014 | GMT +6
曼格斯套一两岁女婴夜宿坟墓群
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哈新社阿斯塔纳讯，据lada.kz网站援引曼格斯套内务厅网站报道，曼格斯套警方找到夜宿坟墓群的一名巴彦德乡两岁女婴。女婴于5月8日失踪，警方得到报警后立即展开搜寻，经过12小时的努力，警方终于在坟墓群中找到该女婴，并将女婴送到医院进行检查。目前还尚不清楚女婴是怎么到达坟墓群的。警方已着手调查此案。
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