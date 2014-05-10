曼格斯套一两岁女婴夜宿坟墓群

哈新社阿斯塔纳讯，据lada.kz网站援引曼格斯套内务厅网站报道，曼格斯套警方找到夜宿坟墓群的一名巴彦德乡两岁女婴。女婴于5月8日失踪，警方得到报警后立即展开搜寻，经过12小时的努力，警方终于在坟墓群中找到该女婴，并将女婴送到医院进行检查。目前还尚不清楚女婴是怎么到达坟墓群的。警方已着手调查此案。



