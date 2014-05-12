一梳到底。这是人们最常犯的错误。拿起梳子从发根开始，从上到下一梳到底，不仅容易导致头发打结，还会因此拽掉一些"无辜"的头发。正确梳头应该是先握住一截头发，梳开散乱的发梢，然后再由头发的中段梳向发尾，最后再从发根开始慢慢梳向发梢。

梳头速度快。为赶时间草草梳几下了事，殊不知，如果梳头速度太快，尤其是用密齿梳时，梳齿缝中的头发会受到牵拉伤害，时间长了有可能导致断发。

不清理梳子。许多头皮疾病都是经梳子传染的。油脂、灰尘等污垢残留在梳子上，时间久了，会滋生病菌，通过与头皮接触感染人体。因此，梳子要经常清理，可以将其放在肥皂水里浸泡10分钟，然后用旧牙刷逐个梳齿缝刷洗，再用清水冲净即可。 认为短发不用梳。其实，不管长发短发，梳头这个动作都至关重要。长期不梳头，头皮及发囊就缺乏良性刺激，很可能就变得不健康，最终导致脱发。 不梳头皮。很多人梳头往往蜻蜓点水般，在头发表面一划而过，这样不利于梳去头发上的污垢，还刺激不到头皮的血液循环。正确梳头应把头发分成几块区域，如头顶、前额、两侧，然后由表及里，触及头皮，轻柔地梳。这样有利于把头皮分泌的油脂转移到头发表面，形成天然保湿层，防止头发干燥分叉。梳子轻轻划过头皮可刺激头皮神经末梢，有放松、缓解疲劳、促进睡眠的功效。 头发没干就梳。头发洗好后，在还没干透的情况下梳理，会伤到头发尚未闭合的角质层。建议洗头发之前先梳通头发，洗后用电吹风吹干或待其自然阴干后再梳理。 用塑料梳子。塑料梳子与头发摩擦，易产生静电，伤害毛发。最好用天然鬃毛做的梳子，上面的油脂会通过梳头动作转移到头发上，润泽发丝。此外，牛角梳、桃木梳等天然材质的梳子也是不错的选择。 倒着梳。有的人为了让头发显得蓬松，就倒着刮头发