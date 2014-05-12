俄副总理过境遭罗马尼亚拒绝 扬言乘轰炸机回来

哈新社阿斯塔纳消息，据新华网报道，一向"言辞犀利"的俄罗斯副总理罗戈津近日再次因出格言论惹上国际纠纷。英国《卫报》10日报道说，因不满罗马尼亚拒绝其乘坐的飞机过境领空，罗戈津扬言要"乘轰炸机回来"。

报道说，克里米亚并入俄罗斯联邦后，俄多名政要被欧盟和美国列入"制裁名单"，罗戈津也在名单之上。8日，罗戈津出访摩尔多瓦首都基希讷乌时刚在推特上发文炫耀说，自己虽然被乌克兰"禁飞"，但照样可以取道保加利亚和罗马尼亚平安抵达目的地。话音刚落，罗戈津9日回程就在罗马尼亚吃了闭门羹，为此，罗戈津再次发推特说："应美国的要求，罗马尼亚方面拒绝我的飞机进入其领空，乌克兰方面也不让我通过。看来下次我得乘坐‘图-160'回来。""图-160"是俄生产的超音速远程战略轰炸机，也是该国生产的体积最大的轰炸机机型。 这篇推文10日引起罗马尼亚方面的高度关注，并要求俄罗斯方面澄清此番言论是否代表俄针对罗马尼亚的一种"官方立场"，而罗戈津则回应说："好的，罗马尼亚的先生们，我们会迅速向你们解释你们是谁，我们怎么看你们！" 11日，罗戈津再次在"脸谱"上爆料说，他已带回了德涅斯特河沿岸共和国居民申请加入俄联邦的请愿书的箱子。 在西方媒体眼中，罗戈津是一名典型的"麻烦制造者"，面对美国的制裁，他曾表示，"我建议美国下次使用蹦床将宇航员派往国际空间站"。美国航天飞机亚特兰蒂斯号2011年退役之后，美国宇航员往返国际空间站都要依靠俄罗斯的宇宙飞船。