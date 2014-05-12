"天堂"河成为全世界最脏的河流之一图片

哈新社阿斯塔纳消息，据外国媒体报道，印度尼西亚芝塔龙河(Citarum River)曾经是印度尼西亚的"天堂"，但在长期污染下，如今成为全世界最脏的河流之一。垃圾充斥的河面宛如垃圾场，却是逾3500万印度尼西亚人生活用水来源。

据报道，芝塔龙河从印度尼西亚首都雅加达流经万隆市(Bandung)，是印度尼西亚西爪哇省最大的河流，全长272公里，曾是一条清澈迷人的河流，也是印度尼西亚重要的灌溉河流。

不过，近30年来，由于大量工业废水和垃圾排入河中，芝塔龙河的美丽不复存在，河水变质，河中垃圾成堆，甚至被媒体视为"全世界最脏的河流"。

当地渔民赫尔曼(Herman)说，他再也捕不到鱼了，死鱼都飘浮在水面上。他说，每个人都知道继续往河里倾倒垃圾的后果，但是没有人会去改变。

媒体报道说，芝塔龙河污染的罪魁祸首是沿岸的纺织厂，而这些纺织厂和一些知名国际大厂都有业务往来。

报道指出，芝塔龙河大约60%的鱼类已经消失，但是仍有3500万人要依靠芝塔龙河获得饮用及洗涤用水。由于当地纺织厂非法排放的有毒化学物质，现在附近村庄井水的汞含量已经是建议安全标准的4倍。

高度集中排放的废弃燃料，已使河水呈现红、黄、绿、黑等多种颜色。严重的水污染也使得当地的癌症发病率上升，而各种皮肤病和精神疾病也在当地孩子中蔓延开来。

由于污染严重，加之垃圾成堆，有人戏称，如果不是偶尔有几艘木船从河上经过，人们根本分不清这究竟是一条河还是一座垃圾场。沿岸居民由于已无法再从河中捕鱼，转而从河里拾荒变卖。