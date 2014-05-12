科学家称北极熊或将有助于治疗肥胖

哈新社阿斯塔纳讯，据英国《每日邮报》5月8日报道，最新的科学研究表明，科学家有望通过研究北极熊的DNA，找到新的方法对抗人类肥胖症。 近50万年前，北极熊由棕熊分化而来，之后它们便开始迅速改变以适应北极的生活，最重要的改变之一就是控制新陈代谢和心脏功能的基因发生了变化。

北极熊主要捕食脂肪含量丰富的海豹以及鲸鱼尸体。值得注意的是，虽然北极熊体内脂肪和胆固醇的比例相当之高，它们却丝毫不受心脑血管疾病的困扰。现在，科学家们认为他们知道北极熊的秘密-参与脂肪酸代谢和心血管功能几个基因。其中一个基因-载体蛋白B(APOB)将胆固醇由血管运输到细胞中，从而减小了患心脏病的可能。

美国加州大学伯克利分校的首席研究员拉斯穆斯 尼尔森教授表示，他们将通过比较基因组学发现其它生物是如何处理这一有待人类解决的问题。研究过程中科学家们对来自格陵兰岛的79只北极熊和来自世界各地的10只棕熊的完整的基因组进行了排列和分析。这项研究发表在Cell杂志上，引人瞩目。 去年12月，有报道称科学家也在研究灰棕熊，力图达到解决人类肥胖症问题的目的。不管怎么说，希望通过对熊基因组的近一步研究，科学家们最终能为肥胖症患者带来福音。