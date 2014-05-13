哈新社阿斯塔纳讯，据俄罗斯之声消息，视力减弱无需动手术恢复。在俄罗斯广泛采用独特的治疗方法。现在病人需要带着自己心爱的电影或动画片去找眼科医生看病。一些门诊部采用独特的"阿姆布利奥科尔"综合体。它是大脑研究所的专家们研制的。

仪器工作原理基于计算机视听法。病人看影片或动画片，专门的传感器记录眼睛工作信息，同时记录脑电图。在屏幕上只留下"正确的"视觉图像，一旦图像模糊，就立即消失。 这样，仪器帮助大脑对视力差异作出反应。眼科医生伊万诺夫说： "80%病人经过一次练习就见效。其他需要经过二次或三次练习。就像人学骑自行车那样。我们训练眼睛和视觉中心"。 在几次练习之 后，病人的视力就会大有改善，中度和轻度近视者逐渐可以不戴眼镜。严重近视者经过15次练习后能恢复2-3屈光度。眼科医生伊万诺夫说："当然，‘阿姆布利奥科尔'并非万能。如果经过这种治疗后病人又是整天坐在电视机前面，又不做眼操，他的视力又会下降"。 眼科医生们说，城市近视者比农村多四倍。因为农村人更常看远处。医生建议人们少看近物。按世界卫生组织资料，最近十五年由于智能手机的出现，有一半城市居民近视。

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