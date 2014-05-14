新疆积极推进中国与中亚国家及俄罗斯间的科技合作

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线援引新华社报道，新疆科技厅副厅长杨晓伟12日在乌鲁木齐表示，新疆将与中亚和俄罗斯加强科技领域的合作，共同建设"中国－中亚科技合作中心"这一新的科技创新平台。

新疆科技厅副厅长杨晓伟在当天举行的第五届"中亚太阳能开发利用技术国际培训班"开班仪式上说，当前，中国同中亚国家和俄罗斯面临共同建设"丝绸之路经济带"的难得机遇，新疆将在中国政府的支持下积极打造"丝绸之路经济带"的核心区，新疆与中亚和俄罗斯的合作即将翻开崭新的一页。 杨晓伟说，上世纪80年代以来，新疆同中亚国家和俄罗斯在共同关注的农牧业发展、地质勘察、防震减灾、干旱区环境保护等领域，联合开展和举办了科学研究、学术研讨、科研成果展览与推介、国际培训等多种形式的合作活动，为带动各方的人才培养、技术交流、商贸物流、旅游开发起到了积极作用。 当日，由中国科技部国际合作司主办、新疆中亚科技经济信息中心承办的第五届"中亚太阳能开发利用技术国际培训班"在乌鲁木齐开班。来自俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国的20余名专业人士探讨、交流太阳能技术。