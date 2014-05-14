中国—中亚，互信推动安全合作（聚焦亚信第四次峰会）

哈新社阿斯塔纳讯，据人民日报报道，中国与中亚国家在双边和多边框架内，开展了卓有成效的安全合作，不仅成为国家间睦邻友好合作关系的典范，也为地区乃至整个亚洲安全体系的构建，提供了一系列宝贵的经验。

亚洲相互协作与信任措施会议（简称亚信）第四次峰会将在中国上海举行，围绕促进亚洲安全的路径与措施展开讨论。亚信会议源于中亚，中国又是中亚重要的安全伙伴。20余年来，中国与中亚国家在双边和多边框架内开展了卓有成效的安全合作，不仅成为国家间睦邻友好合作关系的典范，也为地区乃至整个亚洲安全体系的构建，提供了一系列宝贵的经验。 从传统安全的范畴来看，领土纷争或边界争端一直是影响亚洲地区稳定的重要因素。中国与中亚是有着3000多公里共同领土边界的近邻。冷战结束后，中国与中亚三个邻国通过平等谈判，不仅实现了边界地区的军事互信，而且通过互谅互让，彻底解决了边界划分问题，为双方扩大贸易、人员往来创造了良好的前提条件。 中国和中亚国家经济实力和军事实力差别悬殊，面临的地缘环境和主要的安全挑战也各不相同，但双方的安全合作非常顺畅，根本原因就是在涉及对方核心利益的问题上，能够相互理解，相互支持。1995年，中国向哈萨克斯坦提供核安全保证，随后支持乌兹别克斯坦提出的建立中亚无核区的倡议。中亚地区周边有很多安全"热点"，还是极端主义、恐怖主义的重灾区，同时也深受毒品走私、非法武器贩运以及生态环境恶化等非传统安全的威胁。中国与中亚国家在地区问题上充分合作，签署联合打击"三股势力"的法律文件，在上海合作组织框架内为多边反恐、禁毒建立协调机制，为维护地区安全与稳定，作出了实实在在的贡献。 高水平互信，是中国同中亚国家关系的宝贵财富。中国倡导互信、互利、平等、协作的新安全观，为中亚国家所高度赞赏，也与亚信会议的宗旨高度契合。多年来，中国和中亚国家都相信，只有加强地区国家的合作与对话，才能为整体关系的安全与和平奠定坚实基础。与邻为善，以邻为伴。中国始终不渝走和平发展道路，以坚实行动赢得中亚国家的信任和支持。 历史和现实均说明，一个地区要保持长期的安全稳定，离不开各国经济的健康发展和密切的经贸联系。中国提出建设丝绸之路经济带，势将开创中亚地区经济合作的新局面，相关国家积极响应。而亚信会议，则要搭建区域安全合作的新平台。两者都坚持平等、开放、协作，承认差异、寻求共赢，相辅相成、相互促进，共同为地区的稳定与发展作贡献。